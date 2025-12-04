  1. Home
Guterres: Es gibt stichhaltige Beweise für Kriegsverbrechen in Gaza

4 Dezember 2025 - 13:06
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen und erklärte, es gäbe stichhaltige Beweise dafür, dass in diesem Gebiet wahrscheinlich Kriegsverbrechen begangen wurden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, betonte UN-Generalsekretär António Guterres die Notwendigkeit der Umsetzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Gaza.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters fügte Guterres hinzu: „Wir müssen sicherstellen, dass in Gaza ein Waffenstillstand in Kraft ist.“

Er stellte klar: „Es gibt stichhaltige Beweise, die uns zu der Annahme berechtigen, dass in Gaza Kriegsverbrechen begangen worden sein könnten.“

Der UN-Generalsekretär sagte außerdem: „Ich vertraue auf das, was der Internationale Gerichtshof tut.“

