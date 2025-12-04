Guterres: Es gibt stichhaltige Beweise für Kriegsverbrechen in Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, betonte UN-Generalsekretär António Guterres die Notwendigkeit der Umsetzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Gaza.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters fügte Guterres hinzu: „Wir müssen sicherstellen, dass in Gaza ein Waffenstillstand in Kraft ist.“

Er stellte klar: „Es gibt stichhaltige Beweise, die uns zu der Annahme berechtigen, dass in Gaza Kriegsverbrechen begangen worden sein könnten.“

Der UN-Generalsekretär sagte außerdem: „Ich vertraue auf das, was der Internationale Gerichtshof tut.“