Israel in Panik; die Iraner haben Bat Yam erreicht

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Ma'an berichtete Kanal 12 des zionistischen Regimes, dass der Schabak dieses Regimes vor der Ausweitung der Spionage unter Zionisten zugunsten des Iran gewarnt habe.

Diesem Bericht zufolge sah sich der Schabak gezwungen, die in der Stadt Bat Yam südlich von Tel Aviv lebenden Zionisten direkt zu kontaktieren, um sie vor den Folgen der Spionage zu warnen.

Zvicka Brot, der Bürgermeister dieser Region, behauptete, dass seit Beginn des Krieges viele Versuche unternommen worden seien, Zionisten im Cyberspace anzuwerben, um für den Iran zu spionieren. Er warnte: „Die Iraner haben Bat Yam erreicht, und das ist kein Witz.“

Brot erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Anwerbung von Reserve- und pensionierten Soldaten der Armee des zionistischen Regimes.