Reuters: Pakistan und Afghanistan haben sich auf die Einhaltung eines Waffenstillstands geeinigt

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters, haben die Übergangsregierung Afghanistans und Pakistan neue Friedensgespräche in Saudi-Arabien abgehalten und sich auf die Einhaltung eines Waffenstillstands geeinigt; dies gilt als der jüngste Versuch, die Spannungen zwischen diesen Nachbarn in Südasien zu verringern.

Nach tödlichen Grenzkonflikten im Oktober ist in den letzten Wochen nach Gesprächen, die von Katar und der Türkei ausgerichtet wurden, ein Waffenstillstand zwischen den beiden Armeen in Südasien in Kraft getreten, obwohl es den beiden Seiten nicht gelungen ist, ein Friedensabkommen zu erzielen.

Die Nachrichtenagentur behauptete: „Drei afghanische und zwei pakistanische Beamte, von denen sich einer in Istanbul befindet, teilten Reuters mit, dass die neuen Gespräche in Saudi-Arabien stattfanden! Sie sagten, dass beide Seiten sich auf die Einhaltung des Waffenstillstands geeinigt hätten.“

Einer der hochrangigen Beamten der afghanischen Übergangsregierung sagte auch, dass die Gespräche auf Initiative Saudi-Arabiens stattfanden, und fügte hinzu: „Wir sind offen für weitere Treffen, um ein positives Ergebnis zu erzielen.“