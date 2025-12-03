Berlin: Die Zahl der Opfer in Gaza ist sehr hoch und besorgniserregend

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera, veröffentlichte das Auswärtige Amt heute, Mittwoch, eine Erklärung, in der es, ohne die fortgesetzten Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte Volk in Gaza zu verurteilen, lediglich verbal erklärte: „Die Zahl der Opfer in Gaza ist sehr hoch und besorgniserregend. Wir fordern alle Parteien auf, die Waffenstillstandsvereinbarung in Gaza einzuhalten und sie nicht zu gefährden.“

Berlin fügte dann hinzu: „Es muss Fortschritt beim Wiederaufbau von Krankenhäusern und der Infrastruktur für Wasser, Abwasser und Strom im Gazastreifen erzielt werden. Es laufen intensive diplomatische Kontakte mit Israel und den Ländern der Region, um die Ruhe im Gazastreifen zu bewahren.“