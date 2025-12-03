Was geschah beim 46. Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrates?

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Khaleej Online, gaben die Staats- und Regierungschefs des GKR nach Abschluss ihrer heutigen Sitzung, die von Bahrain ausgerichtet wurde, eine Erklärung ab und betonten darin die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer in Technologie und digitaler Transformation.

Die GKR-Führer forderten in ihrer Erklärung auch die Achtung der Souveränität der sechs Mitgliedsländer und betonten, dass jede Verletzung der Souveränität eines Mitgliedslandes eine direkte Bedrohung ihrer kollektiven Sicherheit darstelle.

In der Erklärung wurde die Notwendigkeit betont, dem Leiden der Palästinenser ein Ende zu setzen.

Die Erklärung verwies auf die Stärkung von Handel und Tourismus, die Förderung von Investitionen in strategische Projekte sowie die Fortsetzung der Verwirklichung der wirtschaftlichen Entwicklung und des technologischen Fortschritts.

Die GKR-Führer betonten ferner die Stärkung der Entwicklung der digitalen Infrastruktur und die Erleichterung des elektronischen Handels.

Die Staats- und Regierungschefer dieser Länder hielten es auch für notwendig, die Entwicklung gemeinsamer Systeme für digitale Zahlungen und Cloud-Dienste zu unterstützen.

In der Erklärung wurde auf die fortgesetzte Diversifizierung und Stärkung einer auf Innovation und Nachhaltigkeit basierenden Wirtschaft hingewiesen und die Umweltverantwortung sowie die Förderung von Projekten für saubere und erneuerbare Energien betont.

In der Erklärung heißt es: „Wir betonen die Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der Bestimmungen der Feuerpause in Gaza, die Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfe und den Wiederaufbau des Gazastreifens. Wir betonen die Verstärkung der Bemühungen um die Gründung eines unabhängigen und souveränen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, basierend auf der Zwei-Staaten-Lösung.“