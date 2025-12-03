Meloni: Es muss unter Beteiligung der Agentur eine klare Vereinbarung über den Iran erzielt werden

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera, erklärte die italienische Premierministerin „Giorgia Meloni“ heute, Mittwoch, auf dem 46. Gipfel des Golf-Kooperationsrates: „Es muss mit vollständiger Beteiligung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) eine klare Einigung über den Iran erzielt werden, um der internationalen Gemeinschaft Gewissheit zu geben.“

In einem anderen Teil ihrer Rede sagte die italienische Premierministerin: „Israel muss das Recht der Palästinenser auf die Gründung ihres eigenen Staates anerkennen. Der Plan von Präsident Trump bietet eine echte Chance, einen stabilen und dauerhaften Rahmen für Frieden und Sicherheit in der Region zu schaffen.“

„Giorgia Meloni“ sagte: „Das Bemühen um eine Zwei-Staaten-Lösung gilt als Weg zur Erreichung von Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten (Westasien).“