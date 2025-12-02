Herzog: Ich werde bei Netanjahus Begnadigungsantrag Israels Interessen berücksichtigen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen betonte Isaac Herzog, Präsident des zionistischen Regimes, als Antwort auf den Antrag von Premierminister Benjamin Netanjahu auf Begnadigung, dass Netanjahus Vorgehen viele beunruhigt habe; er behauptete, dass er bei dieser Entscheidung „nur die Interessen Israels und der Israelis“ berücksichtigen werde.

Herzog fügte in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung hinzu, dass „gewalttätiger Diskurs“ ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen werde und dass der Begnadigungsantrag sorgfältig und klar geprüft werde.

Die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ ging in diesem Zusammenhang auf Netanjahus Begnadigungsantrag ein und fügte hinzu, dass Netanjahu vordergründig Herzog bittet, ihn „im öffentlichen Interesse“ zu begnadigen, in Wirklichkeit jedoch einen Handel vorschlägt, wonach die Justizreform im Austausch gegen die Begnadigung aufgehoben wird.

Netanjahu versprach in diesem Antrag, dass die Begnadigung ihm ermöglichen werde, für die Vereinigung der Zionisten zu arbeiten und sich sogar mit anderen Themen wie dem Justizsystem und den Medien zu befassen.

Die Zeitung ist der Ansicht, dass Netanjahu, indem er auf die Wiederaufnahme der Behandlung zusätzlicher Themen hinweist, praktisch vorschlägt, die Justizreform aufzugeben.