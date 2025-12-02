Sardar Naqdi: Iran hat den gesamten Westen besiegt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna – erklärte Generalmajor „Mohammad Reza Naqdi“, Berater des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden, bei der 16. Aschura-Nachtzeremonie an der Universität für Wissenschaft und Industrie: „Die Versammlung der Märtyrer ist der erhabenste Ort, und die höchste menschliche und Glaubensstellung ist die ‚Gewissheit‘ (Yaqin).“

Er wies auf die Bedeutung der Gewissheit in der islamischen Gesellschaft hin und fügte hinzu: „Gewissheit ist der höchste Grad, den ein Mensch erreicht, und der Grad des Märtyrers ist auch der Grad der Gewissheit; der Märtyrer opfert wissentlich alles, was er hat, weil er weiß, dass das Universum nicht nur diese materielle Welt ist, sondern dass auch eine spirituelle und ewige Welt vor ihm liegt.“

Der Berater des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden erinnerte daran: „‚Das Wissen der Gewissheit‘ (Ilm al-Yaqin) und ‚Die Wahrheit der Gewissheit‘ (Haqq al-Yaqin) sind die höchsten Grade des Glaubens, und der Märtyrer hat diese Positionen erreicht; außerdem blickt der Märtyrer auf das Antlitz Gottes (Wajh-Allah), und mit dem ersten Blutstropfen, der von ihm vergossen wird, werden ihm alle seine Sünden vergeben.“

Er betonte, dass der Beweis (Hujjah) in der Hand Gottes liegt und wir Gewissheit über den Beweis Gottes haben müssen, und erklärte: „Die edelsten Menschen wünschen sich, Märtyrer zu werden, und wenn wir den Märtyrern nahe sein wollen, müssen wir die Kraft unserer Gewissheit steigern.“

Sardar Naqdi erklärte: „Das Erwachen ist das Produkt des Blutes des Märtyrers, und mit seinem Martyrium hat er die Gesellschaft geweckt, wachsam gemacht und in Bewegung gesetzt.“

In einem anderen Teil seiner Rede verwies der Berater des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden auf historische Erzählungen über die Macht Gottes und sagte: „Wenn alle Mächte zusammenkommen, um etwas zu tun, aber Gott es nicht will, können sie nicht einmal die kleinsten Dinge erschaffen.“

Er erklärte auch, dass der Iran mit aller Kraft im 12-Tage-Krieg dem harten Krieg und dem elektronischen Krieg des Feindes standgehalten habe, und fügte hinzu: „In diesem Krieg haben wir die Nase des Feindes in den Dreck gedrückt; außerdem hat die Islamische Republik Iran trotz aller geheimdienstlichen, Spionage-, Medien- und Feldkapazitäten der Feinde über das zionistische Regime und seine Verbündeten, d.h. den gesamten Westen (USA, Großbritannien, Frankreich usw.), gesiegt.“

Sardar Naqdi erinnerte daran: „Heute töten die Unterdrücker der Welt Unschuldige, und das Blut der Märtyrer hat die Region aufgeweckt. In einer Region, in der einige arabische Länder sich dem zionistischen Feind ergeben hatten und Israel zeitweise bis nach Beirut vordrang; die Gnade des Blutes der Märtyrer führte dazu, dass die Hisbollah und die Hamas im Kampf gegen den zionistischen Feind immer wieder Siege errangen.“

Der Berater des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden sagte: „Heute haben sich die Parolen, die lange Zeit in unseren Freitagsgebeten gerufen wurden, von Ostasien bis Westeuropa verbreitet; außerdem will in New York, das lange Zeit unter der Herrschaft und dem Einfluss der Zionisten stand, ein Bürgermeister Netanjahu verhaften; daher sollen die satanischen Mächte wissen, dass sich die Welt verändert, ihre äußere Geste bezüglich der Demokratie keine Wirkung mehr hat und die Akte dieser unterdrückenden Mächte geschlossen wird.“

In einem anderen Teil seiner Rede schätzte er die Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit dem zionistischen Regime als sehr gering ein und fügte hinzu: „Ich bezweifle sehr, dass Amerika und das zionistische Regime es wagen werden, erneut anzugreifen; denn die Islamische Republik Iran hat den Zionisten im 12-Tage-Krieg ihre Stärke gezeigt; aber im Falle eines erneuten Angriffs wird unsere Antwort entschieden sein und wir werden den Krieg mit dem Feind gewinnen.“

Sardar Naqdi stellte klar: „Der Feind ist in allen Bereichen viel unfähiger und viel schwächer, als wir denken; zum Beispiel erlitten fünf amerikanische Flugzeugträger schwere Raketenschläge aus dem Jemen und verließen die Region.“

Der Berater des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden wies auf die militärische Leistungsfähigkeit Irans und die Schwächen der Feinde hin und sagte: „Die Zionisten sind sehr geschwächt und stehen kurz vor der Zerstörung; wie wir im 12-Tage-Krieg gesehen haben, stand der Iran fest gegen den Feind und zwang das zionistische Regime mit seinen Raketenschlägen zur Kapitulation.“