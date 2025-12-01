Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen drangen zwei Patrouillen der Besatzungsarmee des zionistischen Regimes heute, am Montag, in die ländliche Umgebung von Quneitra im Süden Syriens ein, führten dort Operationen durch und verletzten damit die Souveränität Syriens.

Lokalen Quellen zufolge drang eine der zionistischen Patrouillen in die Straße Jabata – Ain al-Bayda im nördlichen Umland von Quneitra ein und errichtete dort einen neuen militärischen Kontrollpunkt. Auch das Dorf Saida al-Hanout im südlichen Umland von Quneitra erlebte eine ähnliche Operation der israelischen Armee.

Vor einigen Tagen lieferte sich eine Gruppe syrischer Jugendlicher ein Gefecht mit israelischen Kräften, die versuchten, in Bait Jinn im westlichen Umland von Damaskus, im Süden Syriens, einzudringen, was zum Märtyrertod von 20 syrischen Bürgern, darunter Kinder und Frauen, und zur Verletzung von mindestens 13 israelischen Soldaten führte.

Das zionistische Regime hat seit der Machtübernahme des Golan-Regimes in Syrien weite Gebiete im Süden Syriens besetzt und setzt seine täglichen Aggressionen gegen Syrien fort, während das Golan-Regime nicht nur keine ernsthaften Maßnahmen ergreift, um diesen Angriffen entgegenzuwirken, sondern auch den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime anstrebt.