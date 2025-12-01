Eje'i: Unsere Verfassung ist eines der fortschrittlichsten Gesetze der Welt

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, erklärte Gholamhossein Mohseni Eje'i heute, am Montag (10. Azar), in einer Rede vor dem Obersten Rat der Justiz, während er den Jahrestag der Verabschiedung der Verfassung der Islamischen Republik Iran ehrte: „Wir alle, die Funktionäre des Systems und das Volk, müssen der Verfassung verpflichtet sein; die Verfassung, die mit einer sehr überwältigenden Mehrheit angenommen wurde, ist unser nationaler Pakt und eines der fortschrittlichsten Gesetze der Welt.“

Der Leiter der Justiz erläuterte und interpretierte den vierten Grundsatz der Verfassung und erklärte: „Im vierten Grundsatz der Verfassung ist festgelegt, dass alle Gesetze und Vorschriften des Landes auf dem Islam und islamischen Grundsätzen basieren müssen. Die Beachtung dieses Grundsatzes ist von großer Bedeutung, da mit der Zeit einige Leute, die sich als Intellektuelle darstellen, Kategorien aufzwingen und behaupten wollen, dass dieser oder jener Teil des Gesetzes heute nicht mehr funktioniert!“

Der Leiter des Justizapparates verwies auf die Rechte des Volkes in der Verfassung und präzisierte: „Das dritte Kapitel der Verfassung, von Grundsatz 19 bis Grundsatz 42, bezieht sich auf die Rechte der Nation. Alle Funktionäre des Systems und wir alle, die Justizbeamten, die um diesen Tisch sitzen, müssen sich den Rechten des Volkes verpflichten und diese Rechte schützen und bewahren.“

Der Leiter der Justiz verwies auf die Abhängigkeit von öffentlichen Voten im System der Islamischen Republik Iran und fügte hinzu: „Gemäß dem sechsten Grundsatz der Verfassung werden in der Islamischen Republik Iran die Angelegenheiten des Landes auf der Grundlage der öffentlichen Voten verwaltet und geführt; dieser Grundsatz drückt die wichtige und einflussreiche Rolle des Volkes in unserem System aus; seit Beginn der Revolution haben wir eine Vielzahl von Wahlen abgehalten, und bei den meisten dieser Wahlen hat im Vergleich zu anderen Teilen der Welt eine beträchtliche Anzahl von Menschen und Wahlberechtigten teilgenommen.“

Der Oberste Richter verwies auf das Engagement der Verfassung für die Entwicklung moralischer Tugenden in der Gesellschaft und erklärte: „Die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung moralischer Tugenden auf der Grundlage von Glauben und Frömmigkeit und der Kampf gegen alle Erscheinungsformen von Korruption und Verderbtheit ist einer der wichtigen Inhalte des dritten Grundsatzes der Verfassung; daher müssen wir alle Funktionäre des Systems, die geschworen haben, die Verfassung zu schützen und zu verteidigen, unsere größte Anstrengung darauf konzentrieren, ein günstiges Umfeld für die Entwicklung moralischer Tugenden in der Gesellschaft zu schaffen.“