Treffen der ukrainischen Delegation mit der amerikanischen Delegation in Florida, USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters werden der US-Außenminister „Marco Rubio“ zusammen mit „Steve Whitkoff“, dem Sondergesandten des Präsidenten, und „Jared Kushner“, dem Schwiegersohn des Präsidenten, heute, am Sonntag (30. November), die ukrainische Seite treffen.

Diesem Bericht zufolge wird das besagte Treffen im Bundesstaat Florida stattfinden. Reuters hat keine weiteren Details zum Inhalt der Gespräche veröffentlicht.

Laut einem zuvor vom Presseamt des Weißen Hauses veröffentlichten Zeitplan wird US-Präsident Donald Trump am selben Tag von seiner Residenz in Mar-a-Lago nach Washington zurückkehren.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Reise einer Delegation aus dem Land in die USA angekündigt, um über den von Washington vorgeschlagenen Friedensplan zu beraten.

Der ukrainische Präsident sagte, dass diese Delegation unter der Leitung von Rustem Umjerow, dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, in die USA gereist sei, um Maßnahmen zur Beendigung des Krieges mit Russland zu ergreifen.

Selenskyj schrieb: „Ich werde die Ergebnisse dieses Treffens ungeduldig erwarten. Die Ukraine setzt die konstruktive Zusammenarbeit mit den USA fort. Wir warten in den USA auf die Finalisierung der Genfer Verhandlungen.“