Schumer: Trump zieht Amerika in einen weiteren kostspieligen Krieg

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera betonte Chuck Schumer, der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat, dass Trumps rücksichtslose Maßnahmen gegenüber Venezuela die Vereinigten Staaten immer näher an einen weiteren kostspieligen Auslandskrieg heranführen.

Er fügte hinzu: Gemäß unserer Verfassung hat nur der Kongress die Befugnis, den Krieg zu erklären, nicht der Präsident; der Kongress hat keine Genehmigung für den Einsatz militärischer Gewalt gegen Venezuela erteilt.

Schumer erklärte: Die Amerikaner sind müde von endlosen Auslandskriegen, die unzählige Leben unserer Truppen gefordert und wertvolle Ressourcen vernichtet haben. Das ist keine „America First“-Politik.

Zuvor hatte die Zeitung The Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, dass US-Präsident Donald Trump seinem venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro während ihres Telefongesprächs in den letzten Tagen mit dem Einsatz von Gewalt gedroht habe.

Diesem Bericht zufolge drohte Trump in diesem Telefongespräch, in dem er interventionistische und kriegerische Positionen gegenüber Venezuela vertrat, Maduro, dass er im Falle eines Nicht-Rücktritts Gewalt anwenden werde.

Trump hat auch den Luftraum Venezuelas für geschlossen erklärt!