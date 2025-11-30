Wall Street Journal: Trump hat Maduro gedroht

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik berichtete die Zeitung The Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump seinem venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro während ihres Telefongesprächs in den letzten Tagen mit dem Einsatz von Gewalt gedroht habe.

Diesem Bericht zufolge hat Trump in diesem Telefongespräch, in dem er interventionistische und kriegerische Positionen gegenüber Venezuela vertrat, Maduro mit dem Einsatz von Gewalt gedroht, falls er nicht von der Macht zurücktrete.

Die Zeitung The New York Times enthüllte einige Tage zuvor, dass der US-Präsident Donald Trump ein Telefongespräch mit seinem venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro geführt habe.

The New York Times fügte unter Berufung auf ihre Quellen hinzu: Trump hat in dem Telefongespräch mit Maduro die Möglichkeit eines Treffens zwischen den beiden Seiten erörtert.

Die Zeitung zitierte eine Quelle, die sie als informiert bezeichnete, mit der Aussage: Derzeit gibt es keine Pläne für ein mögliches Treffen zwischen Trump und Maduro.

The New York Times berichtete unter Berufung auf ihre Quellen auch, dass Marco Rubio, der US-Außenminister (möglicherweise ist ein Senator/Berater gemeint), bei dem Telefongespräch zwischen Trump und Maduro anwesend gewesen sei.