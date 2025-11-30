Neue Spannungen in Syrien; Ausbruch bewaffneter Konflikte in Suwayda

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sadi Al-Balad wurde die Provinz Suwayda im Süden Syriens Zeuge neuer Spannungen, nachdem es zu Zusammenstößen zwischen Elementen, die mit Golani, dem selbsternannten Präsidenten Syriens, in Verbindung stehen, und bewaffneten Gruppen rund um das Dorf Al-Mansoura westlich dieser Provinz gekommen war.

Syrische Medien berichteten, dass der Leiter der Sicherheitskräfte der Provinz Suwayda einen Videoclip veröffentlichte, der zeigt, wie bewaffnete Elemente, die mit Hikmat Al-Hijri in Verbindung stehen, in sein Haus eindrangen. Er drohte auch damit, auf diesen Angriff zu reagieren.

Die Provinz Suwayda erlebt seit dem Sturz des Regimes von Baschar Al-Assad und der Herrschaft der mit Golani verbundenen Elemente in Syrien weitreichende Spannungen und bewaffnete Konflikte.

Vor kurzem hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte ebenfalls bekannt gegeben, dass die Intensität der Drohnenangriffe und bewaffneten Konflikte in der Provinz Suwayda im Süden des Landes zugenommen hat.