29 November 2025 - 14:02
Neue Explosionen in Kiew; Stromausfall in der ukrainischen Hauptstadt

Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Angriffen Stromausfälle in Teilen der Hauptstadt.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm waren heute Morgen in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, und Umgebung neue Explosionen zu hören, und die Alarmsirenen ertönten in diesen Gebieten.

Ukrainische Beamte meldeten außerdem Wasser- und Stromausfälle in einigen Gebieten Kiews.

Das Energieministerium der Ukraine gab ferner bekannt, dass die Stromversorgung für mehr als 600.000 Einwohner der Hauptstadt und ihrer Umgebung nach diesen Explosionen und den russischen Angriffen unterbrochen wurde.

Heute Morgen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ukrainische Beamte, dass russische Drohnen zwei Gebiete der Stadt angegriffen hätten.

