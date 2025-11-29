Libanesischer Abgeordneter: Wir sind keine Kriegstreiber, aber wir werden uns niemals Israel ergeben

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar betonte Hassan Fadlallah, Mitglied der der libanesischen Hisbollah angeschlossenen Parlamentsfraktion: „Wir streben keinen Krieg an, aber wir werden niemals eine Kapitulation vor dem Feind akzeptieren. Wir werden nicht zulassen, dass der Libanon unter irgendeinem Titel oder Slogan aufgibt.“

Er fügte hinzu: „Kann der Libanon an den zionistischen Feind verkauft werden und sollen wir unsere Souveränität, Freiheit und Würde aufgeben? Wenn Länder mit schwierigen Bedingungen konfrontiert sind, bedeutet dies nicht, dass sie beabsichtigen, sich zu ergeben. Man kann diese Bedingungen durch interne Einheit überwinden.“

Fadlallah erklärte: „Wir sehen täglich die Aggressionen des Feindes gegen den Libanon, aber die Zionisten werden niemals in der Lage sein, unsere Entschlossenheit zu brechen. Israel versucht, die Libanesen daran zu hindern, in ihre Häuser in den Grenzgebieten zurückzukehren. Ohne den Widerstand und ein solches Volk im Libanon hätte der zionistische Feind unser Land besetzt. Tel Aviv beabsichtigte, uns aus dem Südlibanon zu vertreiben und in dieser Region Siedlungen zu errichten.“