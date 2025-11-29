Eslami: Iran bewegt sich auf dem neuesten Stand des Wissens, gleichauf mit führenden Nuklearstaaten

Laut einem ABNA-Korrespondenten betonte Mohammad Eslami am Samstagnachmittag bei der Einweihungszeremonie des Plasmatherapiezentrums im Shahid Mohammadi Krankenhaus in Bandar Abbas, dass die Islamische Republik Iran trotz der Sabotageakte der Feinde bemerkenswerte wissenschaftliche Erfolge erzielt habe, und sagte: Heute haben die Jugendlichen des Landes mit dem Glauben an das eigene Können Iran an die Spitze des Wissens gebracht, und Technologien wie Plasmatherapie, Wasserentsalzung und innovative landwirtschaftliche Lösungen werden mit einheimischen Kapazitäten entwickelt.

Der Vizepräsident wies auf die weitreichenden Bemühungen hin, den wissenschaftlichen Fortschritt Irans zu verhindern, und erklärte: Die Islamische Republik Iran konnte trotz der Feindseligkeiten, die gegen sie gerichtet waren, und der Sabotageakte der Feinde ein bemerkenswertes Wachstum erzielen.

Er stellte fest, dass die dominanten Mächte die Präsenz anderer Länder an der Spitze des Wissens nicht dulden, und fügte hinzu: Die Amerikaner und Trump persönlich akzeptieren es nicht, dass Länder den neuesten Stand des Wissens erreichen, und betrachten die Nutzung von Kohlenwasserstoff- und Mineralressourcen als ihr eigenes Recht.

Eslami betonte: Die Islamische Revolution war der Endpunkt des ausbeuterischen Blicks der dominanten Mächte auf den Iran, da sie das Land in den vergangenen Jahrhunderten zur Selbsterniedrigung und weg vom Weg des Aufschwungs geführt hatten.

Der Leiter der Atomenergieorganisation verwies auf die technologischen Fortschritte des Landes und sagte: Heute bewegt sich Iran dank des Engagements der Jugend, des Fleißes und der Bemühungen der Spezialisten der Atomenergieorganisation an der Grenze des Wissens. Es ist eine Tatsache, dass der Glaube an das eigene Können Iran in führende Ränge gebracht hat.

Eslami fügte hinzu: Iran hat wichtige Schritte in den Bereichen Gesundheit und Ernährungssicherheit unternommen und führt umfangreiche Programme zur Anpassung an Wasserknappheit und zur salztoleranten Landwirtschaft durch.

Der Vizepräsident verwies auf die Entwicklung der Anwendungen der Nukleartechnologie, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Umwelt, und sagte: Wir haben Nukleartechnologie zur Meerwasserentsalzung eingesetzt, und heute wird die Plasmatechnologie als wirksames Instrument in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit ausgeweitet.

Eslami betonte, dass "kaltes Plasma" eine breite Palette von Auswirkungen hat, und fügte hinzu: Die Atomenergieorganisation hat die Entwicklung dieser Technologie auf ihre Agenda gesetzt, und ihre Kapazitäten werden in medizinischen Zentren und verschiedenen Wirtschaftssektoren erweitert.