  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Europa

Russland: England lebt in Illusionen und Fantasien

27 November 2025 - 09:00
News ID: 1754631
Source: ABNA
Russland: England lebt in Illusionen und Fantasien

Der russische Botschafter in Großbritannien erklärte: London lebe in einer Welt der Illusionen und Fantasien und hoffe, die Ukraine weiterhin zu bewaffnen und auf diese Weise Druck auf Russland auszuüben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sputnik erklärte der russische Botschafter in Großbritannien, Andrei Kelin, in einer Rede: London sei nicht an einem Friedensplan für die Ukraine interessiert, sondern lediglich an einer Einstellung der militärischen Operation.

Der russische Botschafter in Großbritannien fügte dann hinzu: „Großbritannien lebt in einer Welt der Illusionen und Fantasien und hofft, die Ukraine weiterhin zu bewaffnen und auf diese Weise Druck auf Russland auszuüben.“

Your Comment

You are replying to: .
captcha