Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sputnik erklärte der russische Botschafter in Großbritannien, Andrei Kelin, in einer Rede: London sei nicht an einem Friedensplan für die Ukraine interessiert, sondern lediglich an einer Einstellung der militärischen Operation.

Der russische Botschafter in Großbritannien fügte dann hinzu: „Großbritannien lebt in einer Welt der Illusionen und Fantasien und hofft, die Ukraine weiterhin zu bewaffnen und auf diese Weise Druck auf Russland auszuüben.“