Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „Palestine Online“ verurteilten arabische und internationale Persönlichkeiten und Medienaktivisten die Politik und das Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump und bezeichneten seine Handlungen als Abweichung von der etablierten US-Politik gegenüber der Region und als Begünstigung der politischen Doktrin „America First“.

Diese gemeinsame Erklärung besagt, dass offene Dossiers in Venezuela, Jemen, dem besetzten Palästina, China und der NATO einen Aspekt der Unordnung und eine unverständliche Tendenz in seiner Außenpolitik offenbaren.

In der Erklärung, die von einer großen Anzahl arabischer Journalisten aus der Region sowie amerikanischen Eliten unterzeichnet wurde, wird betont, dass Trumps Politik in der Region und der Welt weder rein isolationistisch noch expansionistischer Imperialismus im klaren Sinne des Wortes noch gar die praktische Verkörperung des Slogans „America First“ zu sein scheint, sondern eher der Methode von Königen, Kaisern und Zaren in alten historischen Epochen nahekommt.

Die Erklärung beschreibt Trumps unregelmäßige Politik als Verstoß und politischen Selbstmord gegen die Spielregeln, die von den Großmächten nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt wurden.

In der Erklärung heißt es, dass dieser Ansatz die Region und die Welt in eine Periode des Chaos stürzen wird.

Die Erklärung betont, dass dieser unregelmäßige und chaotische Ansatz von Trumps Politik angesichts der angespannten Lage in der Region nur zu weiterer Gewalt führen wird.