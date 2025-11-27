Araghchi: Die USA haben nicht den Willen zu echten Verhandlungen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Mayadeen erklärte Sayyed Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, der sich in Frankreich aufhält, am Mittwochabend in einem Interview mit dem Sender „France 24“, dass das Problem auf dem Weg zur Förderung der Verhandlungen nicht bei den Vermittlerstaaten liege, sondern auf die Vereinigten Staaten selbst zurückzuführen sei, da Washington nicht den Willen zu echten Verhandlungen habe.

Araghchi äußerte sich auch zur Botschaft von Präsident Masoud Pezeshkian an den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und sagte, dass diese Botschaft mit dem Thema Hadsch zusammenhänge und keinerlei Bezug zur Vermittlung zwischen Teheran und Washington habe.

Araghchi: In der Nuklearfrage vertrauen wir Saudi-Arabien voll und ganz

Er fuhr fort: „In der Nuklearfrage vertrauen wir Saudi-Arabien voll und ganz. Unsere Beziehungen verbessern sich seit Jahren, und das Vertrauen zwischen uns wächst von Tag zu Tag. Iran und Saudi-Arabien haben ein sehr gutes Einvernehmen, sie haben ein Einvernehmen über den Frieden und die Stabilität in der Region. Die Zusammenarbeit der Länder der Region, insbesondere des Iran und Saudi-Arabiens als zwei Großmächte, spielt eine Schlüsselrolle für die Stabilität der Region.“

In der Fortsetzung des Gesprächs mit France 24 und als Antwort auf die Frage, warum der Iran in den geforderten Fällen nicht mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) kooperiere, sagte Araghchi: „Der Gouverneursrat hat als politisches Gremium, im Gegensatz zur IAEO, die ein technisches Gremium ist, eine Resolution gegen den Iran erlassen, und diese Resolution wurde ohne Berücksichtigung der bestehenden Realitäten erlassen, nicht einmal unter Berücksichtigung der Tatsache, dass unsere friedlichen Nuklearanlagen angegriffen wurden. Die Realitäten vor Ort wurden ignoriert, während diese Resolution erlassen wurde, ohne die Aggressionen Israels und der USA gegen uns zu berücksichtigen, als ob kein Krieg stattgefunden hätte. Das ist ein Fehler.“

Er fügte hinzu: „Wir haben zuvor unseren guten Willen zur Zusammenarbeit mit der Agentur gezeigt, auch in Kairo, unter Vermittlung unserer ägyptischen Freunde. Herr [Rafael] Grossi kam nach Kairo, und wir hatten eine Vereinbarung mit der Agentur, die als das ‚Abkommen von Kairo‘ bekannt ist. Es wurde ein Rahmen für die Zusammenarbeit festgelegt. Herr Grossi und die Agentur stimmten ebenfalls zu, dass die neuen Realitäten vor Ort anders sind und die Zusammenarbeit auf diesen neuen Bedingungen basieren muss.“

„Ich fragte Herrn Grossi: Hat die Agentur ein Protokoll zur Inspektion von bombardierten friedlichen Nuklearanlagen? Er sagte: Nein, weil so etwas noch nie passiert ist. Daher haben wir uns geeinigt, neue Methoden festzulegen, und das ist das ‚Abkommen von Kairo‘. Unter den aktuellen Bedingungen ist die Annäherung an diese Anlagen gefährlich: Gefahr eines US-Angriffs, Gefahr nicht explodierter Kampfmittel, Gefahr radioaktiver oder chemischer Kontamination, und die Annäherung an diese bombardierten Standorte ist nicht einfach. Daher muss ein neuer Rahmen und ein neues Protokoll ausgearbeitet werden, und die Agentur stimmt dieser Tatsache zu. Dieses Thema wurde jedoch in der Resolution des Gouverneursrates nicht berücksichtigt.“

Araghchi fuhr fort: „Die Inspektionen der zivilen Anlagen, die nicht angegriffen wurden, werden fortgesetzt, und es gibt kein Problem. Aber bezüglich der beschädigten Anlagen muss, wie gesagt, ein neuer Rahmen ausgearbeitet werden, und dies muss mit der Agentur verhandelt werden. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten des Gouverneursrates keine falschen Entscheidungen treffen und diesen Prozess nicht erschweren.“

Der iranische Außenminister bemerkte: „Das israelische Regime hat in den letzten zwei Jahren sieben Länder angegriffen. Daher besteht die Möglichkeit eines neuen Angriffs oder eines neuen Krieges, aber wenn sie den Iran erneut ins Visier nehmen, werden sie dann gewinnen? Wenn man etwas getan und versagt hat, sagt die Logik, dass man es nicht wiederholen soll.“

Araghchi sagte: „Die Realität ist, dass bei dem letzten Angriff unser Luftverteidigungssystem nicht gut funktioniert hat, aber auch das israelische System nicht gut funktioniert hat. Unsere Raketen konnten ihre Ziele präzise treffen, insbesondere in den letzten Kriegstagen, als unsere Raketen ihre Ziele mit höherer Kraft und Genauigkeit trafen. Die Amerikaner und Israelis, die am ersten Tag die bedingungslose Kapitulation Irans forderten, kapitulierten in den letzten Tagen und forderten einen Waffenstillstand. Wir haben unsere Verteidigungsfähigkeit im 12-tägigen Krieg gut unter Beweis gestellt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie ihre Niederlage wiederholen wollen.“