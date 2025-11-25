Moskau betont die Notwendigkeit, die Ziele des Ukraine-Krieges durch Diplomatie zu erreichen

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf TASS, sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidialamtes (Kreml), vor Reportern: „Wir sind vollständig bereit für Verhandlungen, und unser Ziel ist es, die Ziele auf politischem und diplomatischem Wege zu erreichen.“

Er betonte, dass die Position Russlands unverändert sei und von Präsident Wladimir Putin wiederholt bekräftigt wurde.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland vorgelegt. Diesem Plan zufolge würde Kiew im Austausch gegen Sicherheitsgarantien einen Teil seines Territoriums an Moskau abtreten und Einschränkungen seiner militärischen Fähigkeiten akzeptieren.

Die Europäische Union und andere Verbündete der Ukraine haben negativ auf den amerikanischen Plan reagiert und erklärt, er entspreche den Forderungen Russlands. Das Weiße Haus hat erklärt, dass Trumps Plan die Forderungen beider Konfliktparteien widerspiegele und die Interessen beider Seiten garantiere.