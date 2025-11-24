Angst und Schrecken in den besetzten Gebieten: Schutzbunker wieder geöffnet.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichteten hebräischsprachige Medien, dass angesichts der wachsenden Angst und des Schreckens in den besetzten Gebieten hinsichtlich einer möglichen Reaktion der libanesischen Hisbollah aufgrund des Märtyrertodes von Haitham al-Tabatabaei, einem der prominenten Kommandeure dieser Partei, bei dem Angriff Tel Avivs auf Dahiya, den südlichen Vorort von Beirut, die Schutzbunker in den besetzten Gebieten nahe der libanesischen Grenze wieder geöffnet wurden.

Diese Schutzbunker wurden von den Besatzern während der massiven Angriffe des libanesischen Widerstands gegen die von Zionisten besiedelten Gebiete an der Nordfront genutzt.

Es ist anzumerken, dass die libanesische Hisbollah bekannt gab, dass bei dem Angriff des zionistischen Regimes auf Dahiya, Beirut, neben dem Märtyrer Haitham al-Tabatabaei vier weitere Personen getötet wurden.