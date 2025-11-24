Politische Quellen: Larijanis Reise nach Pakistan ist ein Wendepunkt bei der Verschiebung des Kräftegleichgewichts.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA betonten politische Quellen im Gespräch mit Al Mayadeen, dass die Reise von Ali Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, nach Pakistan als Wendepunkt auf dem Weg zur Verschiebung des Kräftegleichgewichts in der Region angesehen wird.

Sie erklärten, dass die besagte Reise den Weg für eine strategische Allianz ebnen wird, die die Grenzen der bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und Pakistan überschreitet.

Diese Quellen stellten klar, dass Teheran das strategische Verteidigungsabkommen zwischen Islamabad und Riad als positiven Schritt im Interesse der kollektiven Sicherheit in der Region betrachtet und bereit ist, sich an der Stärkung dieses Weges zu beteiligen.