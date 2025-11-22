Jemens Ansar Allah warnt Saudi-Arabien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Arabi 21 betonte Abdullah Al-Nuaimi, Mitglied des Politbüros der Ansar-Allah-Bewegung im Jemen, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nicht aus den achtjährigen Angriffen auf den Jemen gelernt habe; Angriffe, die er mit einer arabischen, amerikanisch-zionistischen Koalition begann, als der Jemen nicht einmal eine einzige Rakete besaß.

Er fügte hinzu: „Amerika wird Bin Salman in diesen Konflikt hineinwerfen und ihn dann fallen lassen, so wie es Netanjahu fallen gelassen hat.“

Ali Al-Qahoum, ebenfalls Mitglied des Politbüros der Bewegung, erklärte: „Saudi-Arabien muss die neuen Realitäten im Jemen als Staat akzeptieren. Die jemenitische Revolution entspringt dem Willen des Volkes dieses Landes.“

Er sagte: „Der Weg zum Frieden ist klar, und seine Türen stehen offen, wenn Saudi-Arabien es mit der Verwirklichung des Friedens ernst meint. Frieden wird durch die Beendigung der Aggression, das Ende der Besatzung, die Aufhebung der Blockade, den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete sowie die Freilassung der Gefangenen erreicht. Dann können die Jemeniten ihre Probleme in einem ruhigen und stabilen Umfeld ohne ausländische Einmischung lösen.“