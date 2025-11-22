Araghchi: Die Propaganda der Zionisten und des Westens, den Iran als Bedrohung darzustellen, ist zusammengebrochen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) News Agency – ABNA sagte „Seyyed Abbas Araghchi“, der iranische Außenminister, in einem Interview und betonte, dass „die Aufmerksamkeit für die Nachbarn und das nachbarschaftliche Umfeld der Islamischen Republik eine unserer Prioritäten in der Außenpolitik darstellt“: „Dieses Vorgehen begann bereits mit der vorherigen Regierung, natürlich wurde es auch in früheren Regierungen verfolgt, und wir haben es auch in der vierzehnten Regierung als oberste Priorität des Außenministeriums angesehen.“

Im Gespräch mit „Khane Mellat“ fügte er hinzu: „In den letzten ein bis 14 Monaten waren die diplomatischen Interaktionen mit den Nachbarländern auf einem sehr hohen Niveau.“

Der Außenminister betonte: „Die Propaganda des zionistischen Regimes und der westlichen Länder und ihr Versuch, den Iran anstelle Israels als Bedrohung für die Region darzustellen, ist nun zerbrochen und zusammengebrochen; natürlich waren auch die Angriffe, der Völkermord, die Katastrophen und Verbrechen Israels in der Region in dieser Hinsicht wirksam.“

Araghchi fuhr fort: „Wir haben in letzter Zeit die Provinzialdiplomatie begonnen, weil unsere Nachbarländer mit ihren angrenzenden Regionen in unserem Land, die über sehr gute Kapazitäten verfügen, gute Handelsbeziehungen aufbauen können.“