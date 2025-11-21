Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Wassili Nebensja bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema Ukraine: „Wolodymyr Selenskyj befiehlt den ukrainischen Streitkräften, ihre Stellungen bis zum letzten Soldaten zu halten und nicht bereit zu sein, ukrainische Städte zu verlieren.“

Er sagte: „Trotz der Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl ukrainischer Truppen eingekesselt ist, trotz enormer Verluste, Zwangsmobilisierung und Risiken für Zivilisten, ist der Führer des Kiewer Regimes nicht bereit, den Verlust von Städten hinzunehmen und verhindert den Rückzug der Truppen.“

Nebensja fügte hinzu: „Diese Taktiken der ukrainischen Führung haben nichts mit den Realitäten auf dem Schlachtfeld zu tun und sind rein politisch.“