Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS: „Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist aufgrund der Lage auf dem Schlachtfeld und des Mangels an politischer Legitimität in einer Sackgasse gelandet.“

Nach Angaben der russischen Diplomatin lief Selenskyjs Amtszeit als Präsident am 20. Mai 2024 ab, aber er tue alles, um an der Macht zu bleiben.

Sacharowa fügte hinzu: „Angesichts des absoluten Misstrauens der ukrainischen Bevölkerung gegenüber Selenskyj und ihrer Flucht aus dem Land hat er nun begonnen, seine westlichen Unterstützer zu erpressen.“

US-Präsident Donald Trump erklärte am 9. Dezember, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Abhaltung von Wahlen in der Ukraine sei. Trump betonte, dass Kiew den anhaltenden Konflikt als Vorwand nutze, um die Abhaltung von Wahlen zu verhindern.

Am selben Tag erklärte Selenskyj, er sei bereit, Präsidentschaftswahlen in der Ukraine abzuhalten, aber dafür seien Gesetzesreformen sowie Sicherheitsgarantien erforderlich, damit auch Militärangehörige an der Abstimmung teilnehmen könnten. Er forderte die Gesetzgeber auf, die notwendigen „gesetzlichen Änderungen“ vorzunehmen, und bat die Vereinigten Staaten und Europa, die Sicherheit des Abstimmungsprozesses zu gewährleisten.