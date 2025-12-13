Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu erklärte Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, dass selbst wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien erhalten würde, das Ausbleiben echter Zugeständnisse seitens Russlands die Gefahr des Beginns neuer Kriege an anderen Orten mit sich bringen würde.

In einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ behauptete die Hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, dass eine dauerhafte Einigung zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine nicht möglich sei, es sei denn, Russland ändere sein Verhalten und akzeptiere spezifische Einschränkungen seiner militärischen Macht!

Kaja Kallas behauptete daraufhin: „Das Problem des Friedens ist Russland! Selbst wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien erhält, aber keine Zugeständnisse von Russland gemacht werden, werden wir andere Kriege haben, vielleicht nicht in der Ukraine, aber an anderen Orten.“

Sie behauptete weiter, dass Russland weiterhin keinen „echten Willen“ zeige, den Krieg zu stoppen, und die ständigen Angriffe auf Zivilisten und die Infrastruktur der Ukraine fortsetze!

Kallas sagte: „Für einen dauerhaften Frieden müssen wir sicherstellen, dass Russland nicht wieder angreift. Wir brauchen Zugeständnisse von Russland, sei es in Bezug auf die Begrenzung ihrer Armee oder die Eindämmung ihres Militärbudgets. Es darf keine territorialen Zugeständnisse und keine Anerkennung der Besetzung ukrainischen Territoriums geben. Grenzen können nicht mit Gewalt verschoben werden. Es sollte keinen Punkt in der europäischen Sicherheitsarchitektur geben, der Russland eine direkte Rolle zuweist.“