Wut der USA über UN-Resolution gegen Israel

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera behauptete das US-Außenministerium, ohne die Verbrechen des zionistischen Regimes zu erwähnen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen erneut eine „unernste und parteiische“ Resolution gegen Israel verabschiedet habe.

Das Ministerium fügte in seinen weiteren Behauptungen hinzu, dass diese Resolution „auf Kosten der Schwächung echter Diplomatie in der UNO“ verabschiedet worden sei und dass die Generalversammlung beschlossen habe, eine „spaltende und politisierte Resolution vorzulegen, die auf falschen Behauptungen beruhe“.

In der Erklärung wird behauptet, dass die genannte Resolution Israel dazu verpflichte, „falsche und irreführende Schlussfolgerungen“ eines beratenden Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs (IGH) umzusetzen, während Beratende Gutachten laut Washington keine Rechtsgrundlage darstellten und ihre Berufung darauf eine Art Verspottung des Völkerrechts sei.

Das US-Außenministerium behauptete ferner, die Vorstellung, eine Partei zur Zusammenarbeit mit einer Organisation zwingen zu können, sei eine eklatante Verletzung ihrer Souveränität.

Weiterhin behauptete der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums: Washington lehne jeden Versuch ab, die Rolle des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zu stärken.

In voller Unterstützung des zionistischen Regimes fügte er hinzu: „Die USA erklären ihre Solidarität mit Tel Aviv bei der Ablehnung der parteiischen und falschen Behauptungen, die in der UNO gegen Israel erhoben werden.“

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete eine Resolution, die das zionistische Regime auffordert, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur Genehmigung des Zugangs von Hilfsgütern in den Gazastreifen umzusetzen.

Die Versammlung erklärte, dass diese Resolution das zionistische Regime verpflichtet, Nahrung, Wasser, Medikamente und Unterkunft für die Bewohner des Gazastreifens bereitzustellen.

Gemäß dieser Resolution ist Tel Aviv verpflichtet, Hilfsoperationen im Gazastreifen nicht zu behindern.

Die Resolution der UN-Generalversammlung fordert das Besatzungsregime ferner auf, die palästinensischen Zivilisten nicht zu vertreiben und auszuhungern und die Arbeit der Vereinten Nationen nicht einzuschränken.

Die Versammlung betonte, dass diese Resolution die Verantwortung der Vereinten Nationen für die Palästinenserfrage bis zum Erreichen einer umfassenden Lösung unterstreicht.