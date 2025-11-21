Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera gab Kaja Kallas, die Leiterin der Außenpolitik der Europäischen Union, bekannt: „Wir haben Abd al-Rahim Daglau, den zweithöchsten Befehlshaber der Rapid Support Forces im Sudan, sanktioniert.“

Die EU-Außenbeauftragte fuhr in diesem Zusammenhang fort: „Für den Erfolg jedes Friedensplans muss dieser Plan die Unterstützung der Ukraine und Europas haben. Die Sanktionen treffen Russland hart, und weitere Maßnahmen sind geplant. Wir haben einen klaren zweistufigen Plan: Russland schwächen und die Ukraine unterstützen.“

Kaja Kallas behauptete dann: „Der Druck muss auf den Aggressor ausgeübt werden, nicht auf das Opfer, denn die Belohnung der Aggression fördert diese nur noch mehr.“