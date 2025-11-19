Putin: Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China richtet sich nicht gegen Dritte

Laut der Nachrichtenagentur Abna traf der chinesische Premierminister Li Qiang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml zusammen.

Der russische Präsident erklärte im Gespräch mit dem chinesischen Premierminister: „Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, Russland und China, im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) trägt dazu bei, diese Organisation zu einer der Säulen der multipolaren Weltordnung zu machen.“

Wladimir Putin fügte anschließend hinzu: „Die Beziehungen zwischen Russland und China befinden sich in ihrer besten historischen Phase. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China richtet sich nicht gegen Dritte.“