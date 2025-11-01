Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die libanesische Zeitung Al-Akhbar üben die USA in jüngster Zeit großen Druck auf den Libanon aus, um den Entwaffnungsmechanismus des Widerstands umzusetzen, während die zionistische Seite gleichzeitig völlig freie Hand gelassen wird.

Insidern zufolge haben die Amerikaner arabischen Beamten offen mitgeteilt, dass sie keinen weiteren Druck auf das zionistische Regime ausüben können. Diese Reaktion erfolgte auf die Forderung arabischer Vermittler, die feindlichen Operationen des zionistischen Regimes gegen den Libanon einzustellen.

Al-Akhbar fügt hinzu, dass die USA mit der Darstellung des zionistischen Regimes, sowohl im Libanon als auch in Syrien, einverstanden sind und nun auch die Aggressionen des zionistischen Regimes in Gaza billigen. Im Gegenzug fordert Washington die arabischen Vermittler auf, die politischen Abkommen zwischen Tel Aviv und den Nachbarländern des besetzten Palästinas zu beschleunigen.

In diesem Zusammenhang hat US-Präsident Donald Trump beschlossen, einen speziellen Beamten zur Koordinierung aller seiner Gesandten in der Region zu ernennen. Dieser Beamte hat Steve Witkoff, Tom Barrack und andere US-Vertreter, darunter Morgan Ortagus, gebeten, bis spätestens Mitte nächsten Monats detaillierte Berichte über ihre Arbeit vorzulegen, um die notwendige Koordination dieser Berichte mit dem zionistischen Regime durchzuführen.

Al-Akhbar fügt hinzu, dass die Amerikaner glauben, dass Washington Tel Aviv nicht davon überzeugen kann, seine Militäroperationen einzustellen, solange sich der Libanon weigert, in direkte politische Verhandlungen mit dem zionistischen Regime einzutreten. Nach Angaben derselben Quellen wird der derzeitige intensive Druck auf den Libanon weiter zunehmen.

In diesem Zusammenhang behaupteten einige Präsidentschaftsquellen, dass „der Libanon und die Hisbollah der Beteiligung von Zivilisten im Mechanismus-Komitee zugestimmt haben“. Natürlich werden diese Gerüchte auch als Teil einer „neuen Form des Drucks“ eingeschätzt. Gleichzeitig bestritten Quellen aus dem Umfeld von Joseph Aoun dies und betonten, dass diese Nachrichten erfunden seien.

Politische Kreise im Libanon erklärten, dass das Land dem Verhandlungsprinzip zugestimmt habe und seine Führer ihre Bereitschaft zum Prinzip der Verhandlungen auf der Grundlage der früheren Formel zum Ausdruck gebracht hätten.

Einige andere Kreise betonten gegenüber Al-Akhbar, dass Ortagus während ihres Besuchs bei den libanesischen Führern deren vorläufige Zustimmung zur Ernennung eines zivilen Vertreters als Experten von jeder Seite zur Teilnahme am indirekten Verhandlungsausschuss unter der Bedingung eines Waffenstillstands erhalten habe.