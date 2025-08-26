Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (a) – ABNA – hat die hebräischsprachige Website Walla zugegeben, dass es der jemenitischen Ansar Allah gelungen ist, das zionistische Regime in einen Abnutzungskrieg zu verwickeln. Die Jemeniten haben Bedingungen für die Beendigung dieses Krieges festgelegt: Solange die Angriffe auf Gaza andauern, werden auch die Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Jemen fortgesetzt.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die Jemeniten darüber hinaus auch die Intensität und den Umfang der Angriffe bestimmen. Nach jedem Angriff auf den Jemen hofft Tel Aviv, dass sich das Kräfteverhältnis gegenüber den jemenitischen Streitkräften dieses Mal ändert, aber es stellt sich heraus, dass sich nichts geändert hat.

Der Bericht betont, dass die Armee des zionistischen Regimes nach der Zunahme der jemenitischen Angriffe die USA um ein Eingreifen bat, aber Washington feststellte, dass die Schäden dieser Angriffe gegen den Jemen größer waren, als es sich vorgestellt hatte.

In dem Bericht wird weiter ausgeführt, dass die sogenannte „Weltmacht“ gezwungen war, mit dem Jemen zu verhandeln und schließlich einen Waffenstillstand erzielte. Die USA ließen Tel Aviv gegenüber dem Jemen allein. Keiner der Angriffe Tel Avivs gegen den Jemen hat die militärische Macht dieses Landes und die Intensität der Angriffe auf die besetzten Gebiete verringern können.