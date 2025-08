USA | Von weltweitem Konsens in New York zur Beendigung des Gaza-Krieges bis zu Trumps Drohungen gegen Russland und China

Trump erklärte am Dienstag, dass Russland zehn Tage Zeit habe, den Krieg zu beenden, andernfalls werde es harte Maßnahmen der USA geben. Laut IRNA sagte Trump: „Wenn Moskau den Krieg nicht stoppt, werden wir Zölle und andere Maßnahmen verhängen.“ In direkter Anspielung auf den russischen Präsidenten fügte er hinzu: „Ich weiß nicht, ob das Russland beeinflusst, denn offensichtlich will er den Krieg fortsetzen. Aber wir werden Zölle und verschiedene andere Dinge durchsetzen.“

US-Senatoren fordern ein Ende des Krieges in Gaza

Während Trump weiterhin die Verbrechen des zionistischen Regimes unterstützt, haben Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat, und Dutzende weitere demokratische Senatoren in einem Brief an Außenminister Marco Rubio sowie den US-Sondergesandten für Westasien, Steve Witkoff, die Ausweitung humanitärer Hilfe für Gaza und diplomatische Anstrengungen zur Beendigung des Krieges gefordert. In dem Schreiben heißt es, die humanitäre Krise in Gaza sei instabil und verschlimmere sich täglich.

Caracas: USA haben 33 venezolanische Kinder entführt

In einer weiteren Nachricht erklärte der venezolanische Außenminister Yván Gil, dass die Vereinigten Staaten 33 venezolanische Kinder nach ihrer Trennung von ihren Familien auf US-Territorium entführt haben. „Dies ist ein krimineller, unmenschlicher und abscheulicher Akt und unwürdig für eine Regierung, die sich selbst als Verteidiger der Freiheit bezeichnet, während sie die grundlegendsten Rechte von Kindern mit Füßen tritt.“ Am Ende der Erklärung heißt es: „Wir fordern die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Kinder. Sie müssen umgehend zu ihren Familien zurückkehren.“

Chinas klare Reaktion auf US-Drohungen im Ölhandel: Der Handel mit Iran ist legitim und wird fortgesetzt

Unterdessen reagierte der chinesische Botschafter in Teheran auf den Druck der USA gegen China bezüglich des Ölhandels mit Iran und Russland sowie der angedrohten Erhöhung von Zöllen: „China lehnt die einseitigen Sanktionen der Vereinigten Staaten ab und lässt sich in seinem legitimen Handel mit Iran nicht negativ beeinflussen.“ Das US-Finanzministerium hatte zuvor erklärt, dass Peking im Falle weiterer Ölimporte aus Russland mit einem Zollsatz von 100 Prozent konfrontiert werden könnte. Auch der Handel mit iranischem Öl wurde scharf kritisiert.

New Yorker Konferenz: Israel muss seine Aggressionen beenden

Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, forderten die Vertreter zahlreicher Länder auf der internationalen UN-Konferenz in New York in einer gemeinsamen Erklärung, der sogenannten New Yorker Erklärung, das zionistische Regime auf, seine Siedlungspolitik zu beenden und seine Aggressionen gegen palästinensisches Territorium einzustellen. In der Erklärung, an der rund 100 Länder teilnahmen und die auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens am Sitz der Vereinten Nationen stattfand, heißt es: „Wir, die hier bei den Vereinten Nationen versammelten Staats- und Regierungschefs und Vertreter, haben uns darauf geeinigt, gemeinsame und koordinierte Maßnahmen zur Beendigung des Krieges in Gaza zu ergreifen.“