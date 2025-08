Ostasien | Asiatische Dreier-Allianz: China, Indonesien und Singapur unterstützen die UN-Mitgliedschaft Palästinas

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums betonte, dass die Blockade des Gazastreifens umgehend beendet werden müsse, und unterstrich Pekings klare Haltung zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in seinem legitimen Recht auf einen unabhängigen Staat. Laut ParsToday erklärte Guo Jiakun am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: „China ist zutiefst besorgt über die humanitäre Katastrophe, mit der die Menschen in Gaza konfrontiert sind.“ Angesichts der beispiellosen Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen betonte er: „Die Zwei-Staaten-Lösung ist der einzig realistische Weg zur Lösung der Palästina-Frage, und China steht fest an der Seite des palästinensischen Volkes in seinem Streben nach staatlicher Unabhängigkeit.“

Indonesien: Die volle UN-Mitgliedschaft Palästinas darf nicht blockiert werden

Abdulkadir Jailani, stellvertretender Außenminister Indonesiens, betonte am Dienstag in einer Pressekonferenz die Unterstützung seines Landes für die vollständige Mitgliedschaft Palästinas in der UNO. Er erklärte: „Die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen darf nicht durch ein Veto blockiert werden.“

Singapur: Wir sind bereit, den Staat Palästina anzuerkennen

Koh Chin Kok, Vertreter Singapurs bei den Vereinten Nationen, erklärte während einer UN-Sitzung, dass sein Land bereit sei, den Staat Palästina offiziell anzuerkennen. Der entscheidende Punkt sei jedoch, dass ein solcher Schritt zu echtem Fortschritt auf dem Weg zu Frieden und einer Zwei-Staaten-Lösung beitragen müsse. Er fügte hinzu: „Singapur hat stets das Recht des palästinensischen Volkes auf ein eigenes Staatsgebiet im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung unterstützt – im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies der einzig geeignete Weg ist, um einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in diesem langanhaltenden Konflikt zu erreichen.“