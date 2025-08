Das kolumbianische Justizsystem verurteilte am 28. Juli den ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe wegen Betrugs und Bestechung. Laut ParsToday erklärte der amtierende Präsident Gustavo Petro in Verteidigung dieses historischen Urteils, dass die USA sich nicht in die inneren Angelegenheiten Kolumbiens, insbesondere in das Justizsystem, einmischen und keine Kommentare dazu abgeben sollten.

Die US-Botschaft in Bogotá veröffentlichte eine interventionistische Erklärung, in der Außenminister Marco Rubio erklärte: „Das einzige ‚Verbrechen‘ Uribes sei sein unermüdlicher Einsatz für die Verteidigung seines Vaterlandes gewesen.“ Rubio behauptete, das Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten zeige, dass „radikale Richter das kolumbianische Justizsystem politisch instrumentalisieren“, was eine „besorgniserregende Entwicklung“ sei. Präsident Petro entgegnete: „Ich fordere die US-Botschaft auf, sich nicht in das Justizsystem meines Landes einzumischen.“

Venezuela: Die Welt muss die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza stoppen

Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bezeichnete die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza als „systematischen Plan zur Auslöschung der Bevölkerung“ und rief die Weltöffentlichkeit auf, diesen Prozess zu stoppen.

In einem Beitrag über ihren offiziellen Telegram-Kanal verurteilte sie die Tötung von Palästinensern durch zionistische Truppen, „während sie verzweifelt auf Lebensmittel warteten“, und erklärte: „Diese Gräueltat ist kein Versehen – sie ist Teil eines systematischen Plans zur Vernichtung Gazas und seiner Kinder, durch Hunger und genozidale Bombardierungen.“ Sie betonte: „Die Welt muss dieses Verbrechen beenden.“

Brasilien bekräftigt Unterstützung für BRICS – trotz US-Drohungen

Ein außenpolitischer Berater des brasilianischen Präsidenten erklärte, dass Brasilien trotz der Drohungen Washingtons, Strafzölle gegen die BRICS-Staaten zu verhängen, seine Unterstützung für das Bündnis weiter verstärken werde.

Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, hatte Brasilien diesen Monat zweimal scharf kritisiert und bedroht – insbesondere im Zusammenhang mit dem Gastgeberstatus des Landes beim aktuellen BRICS-Gipfel. Er drohte, gegen alle Länder, die sich mit der „anti-amerikanischen Politik“ von BRICS verbünden, einen Strafzoll von 10 Prozent zu verhängen. Später kündigte er sogar Zölle von 50 Prozent auf brasilianische Exporte an und forderte ein Ende des Strafprozesses gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, der wegen eines Putschversuchs angeklagt ist.

Trotz dieser Drohungen erklärte Celso Amorim, außenpolitischer Chefberater von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, gegenüber der Financial Times: „Diese Angriffe und Drohungen stärken unsere Beziehungen zu BRICS, denn wir wollen vielfältige Partnerschaften und keine Abhängigkeit von einem einzigen Land.“