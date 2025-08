Von den anhaltenden Angriffen des zionistischen Regimes auf Libanon, Syrien und Gaza bis zur Drohnenreaktion Jemens

Yahya Saree, Sprecher der Streitkräfte Jemens, gab bekannt, dass die jemenitische Armee in drei Wellen mit insgesamt fünf Drohnen Ziele in den besetzten Gebieten angriff. Laut IRNA trafen zwei Drohnen beim ersten Angriff ein sensibles Ziel in Jaffa. Beim zweiten Angriff nahmen zwei weitere Drohnen ein Militärzentrum in Aschkelon zum Ziel. Im dritten Einsatz wurde ein militärisches Ziel in der Negev-Region ins Visier genommen. In der Erklärung der jemenitischen Armee wurde die Bevölkerung der arabischen und islamischen Länder aufgerufen, ihre Verantwortung zur Verteidigung des palästinensischen Volkes wahrzunehmen und in den kommenden Tagen zahlreich auf die Straßen zu gehen, um die Verbrechen des zionistischen Regimes zu verurteilen.

Israelischer Luftangriff auf syrische Armeestellung in Latakia

Syrische Quellen berichten von einem israelischen Luftangriff auf eine Stellung der 107. Brigade der syrischen Armee in der Provinz Latakia im Südwesten des Landes. Wie der Sender al-Mayadeen meldet, ereignete sich der Angriff in dem Dorf Zama, in der südlichen Umgebung der Stadt Dschabla. Infolge der Angriffe waren laute Explosionen in der gesamten Region zu hören. Zivile Quellen in Suwaida berichten zudem, dass im Süden Syriens weiterhin Hubschrauber des zionistischen Regimes im Einsatz sind. Auch Drohnen und Aufklärungsflugzeuge des Regimes seien mehrere Stunden lang ununterbrochen über dem Gebiet geflogen.

Artillerieangriff des zionistischen Regimes auf Ortschaft im Südlibanon

Libanesische Quellen berichten von Artillerieangriffen des israelischen Militärs auf die Grenzstadt Aita ash-Shaab im Süden Libanons. Laut al-Mayadeen ereignete sich der Angriff im Rahmen der anhaltenden Gefechte zwischen den Widerstandskräften und der Armee des zionistischen Regimes in den Grenzgebieten Südlibanons. Bislang liegen keine Berichte über mögliche Opfer oder Schäden vor.

104 weitere Palästinenser durch Angriffe des zionistischen Regimes getötet

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden 104 Märtyrer und 399 Verletzte in die Krankenhäuser von Gaza eingeliefert wurden. Dem Bericht zufolge befanden sich unter den Getöteten 60 Personen, die sich zur Entgegennahme humanitärer Hilfe an Ort und Stelle befanden. Somit ist die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 auf 60.138 gestiegen, die Zahl der Verletzten liegt bei 142.269.

Tod eines palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes

Die islamische Widerstandsbewegung Hamas teilte in einer Erklärung mit, dass Sail Abu Nasr (60), ein Gefangener aus dem Gazastreifen, der 2023 unter erniedrigenden Bedingungen verhaftet wurde, in den Gefängnissen des zionistischen Regimes den Märtyrertod erlitten hat. In der Erklärung heißt es: „Der Tod dieses palästinensischen Gefangenen stellt ein weiteres Verbrechen in der langen Liste der Gräueltaten des zionistischen Regimes gegenüber Gefangenen und dem palästinensischen Volk dar.“ Hamas warnte erneut vor der katastrophalen Lage der Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes. Die palästinensischen Gefangenen sind grundlegender Bedürfnisse wie Wasser, Nahrung und Kleidung beraubt; zudem missbraucht das Regime die medizinische Vernachlässigung als Mittel des schleichenden Mordes.