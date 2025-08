Ulema Bahrains: Die Politik des Aushungerns der Menschen in Gaza ist ein Schandfleck auf der Stirn der Menschheit

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärten 155 Ulema und Religionsprediger in Bahrain in einer Stellungnahme, dass die Politik des Aushungerns von zwei Millionen Menschen in Gaza, wo Milchpulver und Wasser abgestellt, Nahrung und Medikamente verboten und Säuglinge an Hunger und Kranke an Durst sterben, eine Schande für die Menschheit und eine Quelle der Scham für jeden sei, der geschwiegen oder den Normalisierungsprozess mit dem zionistischen Regime unterstützt oder mit ihm zusammengearbeitet habe.

Sie betonten, dass das, was das Besatzungsregime und seine Komplizen in Bezug auf die Belagerung und das Aushungern der Menschen in Gaza tun, ein vollendetes Kriegsverbrechen sei, das schariarechtlich verboten und gesetzlich strafbar sei, und dem sich die gesamte islamische Umma entgegenstellen müsse.

In der Erklärung heißt es: „Die Aufhebung der ungerechten Belagerung Gazas und die Einnahme einer kollektiven Haltung dagegen ist eine religiöse Pflicht und eine dringende Aufgabe für islamische Regierungen, Völker und Organisationen. Die Grenzübergänge müssen geöffnet, Hilfskonvois entsandt und alle politischen, medialen und humanitären Mittel eingesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Andernfalls bedeutet Schweigen Mitschuld.“

Die Ulema Bahrains warnten weiter vor den Gefahren der Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime und betonten die schariarechtliche Notwendigkeit, alle Formen dieses Prozesses, einschließlich der politischen, wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Bereiche, sofort und vollständig einzustellen.

Sie forderten die islamische Umma und das Volk Bahrains auf, die Menschen in Gaza weiterhin zu unterstützen, der Normalisierung der Beziehungen entgegenzutreten, die Produkte des Regimes zu boykottieren und jede mögliche Hilfe, sei es politischer, medialer oder humanitärer Art, zur Aufhebung der Belagerung bereitzustellen und sich aktiv an Unterstützungs- und Hilfsaktionen zu beteiligen.

Abschließend wurden Ulema, Prediger und Missionare aufgefordert, von ihren Minbars aus die Wahrheit zu sprechen, den Ruf nach Gerechtigkeit zu erheben und ihre Rolle bei der Erweckung der Umma und der Aufrechterhaltung des Geistes der Loyalität gegenüber den Gläubigen und der Distanzierung von den Unterdrückern zu spielen. Sie betonten, dass das Wort der Wahrheit selbst eine Art des Dschihad sei und Schweigen in dieser Angelegenheit als Verrat gelte.

Die Erklärung drückt weiterhin Schmerz und Trauer über die anhaltenden Verbrechen des zionistischen Regimes aus und beschreibt diese Handlungen als einen allmählichen Völkermord und eine Politik des vorsätzlichen Aushungerns. Während humanitäre Hilfe ebenfalls verboten ist, und die Weltgemeinschaft mit einem mysteriösen und beschämenden Schweigen den allmählichen Tod von Kindern und Menschen in Gaza infolge von Unterernährung beobachtet, verteidigt der Westen gleichzeitig den Henker, anstatt die Opfer zu unterstützen.