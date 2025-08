Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) hat sich die Lebenssituation in den syrischen Küstenregionen in den letzten Monaten nach dem Sturz der Regierung von Baschar al-Assad und dem Amtsantritt der Regierung von Jolani drastisch verschlechtert.

Die Regierung von Jolani hat durch die massenhafte Entlassung von Armee-, Polizei- und Tausenden Zivilangestellten in Syrien dazu geführt, dass Tausende von Familien ihre monatlichen Gehälter und sogar ihre Dienstwohnungen verloren haben. Diese Personen, die oft eine tadellose Dienstzeit vorweisen können, leben nun ohne Einkommensquelle, obdachlos und unter dem Schatten von Sicherheitsbedrohungen.

Angst... und noch mehr Angst

Derzeit sind die Bewohner der syrischen Küstenregionen mit zwei Arten von Angst konfrontiert: Die eine ist die Angst um ihr Leben aufgrund gezielter oder wahlloser Tötungen mit sektiererischen Motiven, und die andere ist die Angst vor Hunger aufgrund des vollständigen Verlusts der Einkommensquellen der Bewohner dieser Region.

Einer dieser Personen, „Suleiman“, ein ehemaliger Offizier der syrischen Armee, der ohne Entschädigung entlassen wurde, sagt: „Viele syrische Staatsbedienstete in der früheren Regierung waren gezwungen, einen Zweitjob anzunehmen, um die Bedürfnisse ihrer Familien zu decken. Nun, da sie sogar ihren Hauptjob verloren haben, und angesichts der wirtschaftlichen Rezession in der Region und des Überangebots an billiger Arbeitskraft, bleibt ihnen keine Arbeit mehr.“

Der Bürgermeister eines der Dörfer in der Nähe des Gebiets „Darikeish“ betonte ebenfalls, dass mehr als 75 % der Dorfbewohner dieser Region früher in der Armee, der Polizei oder in Regierungsämtern in Syrien tätig waren und nun, nach dem Entzug ihrer Gehälter, entweder von geringfügigen Ersparnissen, dem Verkauf von Eigentum, Spenden oder täglichen Dienstleistungsarbeiten leben.

Laut dem Bericht eines Mitglieds des Komitees für sozialen Frieden in der Stadt Tartus wurden Anstrengungen unternommen, um die Situation der gekürzten Gehälter von Soldaten und Angestellten zu klären, doch es gab keine offizielle Antwort auf diese Bemühungen. Einer der Verantwortlichen der Provinz Tartus erklärte, dass das Thema über ihre Zuständigkeit hinausgehe und somit dieses Dossier vollständig abgeschlossen sei.

Neue Jobs zum Überleben

Nachdem die finanziellen Reserven der Familien erschöpft waren, waren die ehemaligen Militärangehörigen an der syrischen Küste gezwungen, Wege zu finden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Sie haben sich verschiedenen Arbeiten zugewandt, vom Verkauf von Gemüse, Brennholz, Lorbeerblättern und Heilkräutern bis hin zur Gründung von Heimunternehmen. „Ali“, einer derjenigen, dessen Haus bei den Zusammenstößen niederbrannte, verkauft jetzt Obst und Gemüse mit einem kleinen Auto, lebt aber immer noch in Angst, da er nicht einmal einen Personalausweis besitzt.

„Nazar“ hat mit seiner Frau zu Hause mit der Produktion von Milchprodukten begonnen und liefert diese mit einem Motorrad an Kunden aus. Andere, wie „Fawaz“, ein Elektroingenieur, bieten nach vier Monaten Arbeitslosigkeit Haushaltsgerätereparaturen von zu Hause aus an. Viele haben sich auch für Nachhilfeunterricht für Schüler oder den Hausverkauf von Waren entschieden.

Soziale Solidarität und Volksinitiativen

Die Welle der sozialen Solidarität unter den Bewohnern der Region Darikeish und anderer Küstenregionen Syriens hat dazu geführt, dass zivilgesellschaftliche Organisationen und Wohltäter damit begonnen haben, Familien ohne Einkommen mit täglichem Brot zu versorgen. Darüber hinaus wird den betroffenen Familien über soziale Netzwerke und lokale Kampagnen kleine Hilfe geleistet.

„Wissam“, ein Taxifahrer, hat seinem arbeitslosen Schwiegersohn sein Auto geliehen, damit dieser morgens damit arbeiten kann. „Firas“, der nach einer Minenexplosion dauerhaft behindert ist, lebt nach dem Entzug seiner medizinischen Unterstützung nun ausschließlich von der Hilfe von Wohltätern.

Historische Gründe und aktuelle Politik

Die syrischen Küstenregionen litten schon zuvor unter Armut, doch die Politik der Entrechtung der ehemaligen Regierung und danach die Entscheidungen der Jolani-Regierung zur Auflösung der syrischen Armee und zur Entlassung von Staatsbediensteten unter dem Vorwand von Überbesetzung haben die Situation an den Rand einer Katastrophe gebracht. Während nach außen hin von Versöhnung und Reformen gesprochen wird, zeigen die praktischen Maßnahmen eine tiefe Gleichgültigkeit gegenüber den sozialen Folgen dieser Entscheidungen.