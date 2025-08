Scheich Naim Qassem: Waffe der Hisbollah dient der Verteidigung des Libanon / USA sind Partner Israels bei Verbrechen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) hielt Scheich „Naim Qassem“, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, eine Rede bei der Gedenkfeier zum Jahrestag des Märtyrertodes des großen Dschihad-Kommandeurs, Sayyid Fouad Shukr (Sayyid Mohsen), im südlichen Dahiya-Viertel der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Zu Beginn der Zeremonie sagte er: „Wir verfolgen zwei Wege; den Weg des Widerstands zur Befreiung des Landes gegen Israel und den zweiten Weg, den Weg der politischen Aktivität zum Aufbau des Staates. Wir bevorzugen keinen dieser Wege und ersetzen keinen durch den anderen, sondern gehen gleichzeitig auf beiden Wegen voran. Daher ist ein Kompromiss zwischen diesen beiden Wegen nicht möglich.“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon fuhr fort: „Die Wahl von Joseph Aoun zum Präsidenten erfolgte nach Jahren der Krise und der Zermürbung der Staatsstruktur. Der Widerstand hat durch die Erleichterung dieses Prozesses einmal mehr gezeigt, dass er eine der Hauptsäulen beim Aufbau des Staates ist. Hier stellt sich eine natürliche Frage: Wie soll man einen Staat im Libanon aufbauen? Manche wissen nicht, was ihr Ziel beim Staatsaufbau ist: Sind sie zum Stehlen gekommen oder um einen Teil der Gesellschaft auszuschließen?“

Scheich Naim Qassem erklärte in Bezug auf die Entstehung des Widerstands: „Dieser Widerstand entstand als Reaktion auf die Besatzung, füllte die bestehende Lücke in den Fähigkeiten der libanesischen Armee und führte im Jahr 2000 zu einer glänzenden Befreiung. Dieser Widerstand setzt sich fort und hat die Aufgabe, Israel abzuschrecken und den Libanon zu schützen. Dieser Widerstand hat niemals die Position oder Verantwortung eines anderen usurpiert und wird dies auch nicht tun. Die Armee ist und wird verantwortlich sein. Das Volk ist und wird verantwortlich sein. Wir sind stolz auf diese Einheit und sagen, dass dieser Widerstand mit der Armee und dem Volk eine gemeinsame Verantwortung trägt. Wir predigen nicht nur Slogans, sondern glauben an diese Realität und sind davon überzeugt, dass je stärker und harmonischer diese drei Säulen sind, desto bessere Ergebnisse erzielt werden.“

Er bezog sich auf das Abkommen nach der Schlacht von „Uli al-Ba's“ und sagte: „Wir haben der israelischen Aggression entgegengetreten und es wurde ein Abkommen erzielt, von dem ich darauf bestehe, dass Israel es gefordert hat. Für Israel ist es bereits ein Erfolg, wenn die Hisbollah südlich des Litani-Flusses zurückzieht und die libanesische Armee das Gebiet übernimmt. Aus unserer Sicht ist es ein Sieg, wenn die Regierung die Verantwortung für den Schutz des Landes übernimmt. Dieses Abkommen hatte sowohl für uns als auch für den Feind Vorteile. Wir haben der Regierung geholfen, aber Israel hat sich nicht an das Abkommen gehalten. Dieses Abkommen umfasst nur den Süden des Litani. Wenn jemand eine Beziehung zwischen dem Abkommen und der Waffe sieht, sollte er wissen, dass die Waffe eine innere Angelegenheit des Libanon ist und nichts mit Israel zu tun hat.“

Scheich Naim Qassem betonte: „Nach der Schlacht von Uli al-Ba's setzte Israel seine Aggressionen fort, jedoch mit geringerer Intensität, und verbreitete zu dem Zweck, Druck auf die Hisbollah und den Libanon auszuüben, die Propaganda, dass die Hisbollah geschwächt sei, weil sie nicht antworte. Wir sagten, dass, als die Regierung die Verantwortung übernahm, wir nicht mehr verpflichtet waren, alleine zu antworten. Das bedeutet, dass alle politischen Kräfte verantwortlich sind. Sie dachten, die Hisbollah sei geschwächt, aber sie waren überrascht, als sie die Präsenz der Hisbollah in der Regierungsstruktur, im Süden und bei den grandiosen Beerdigungen von Märtyrern wie Sayyid Hassan Nasrallah und Sayyid Hashem Safieddine sahen. Auch die Wahlergebnisse überraschten sie. All dies zeigt, dass der Widerstand in allen politischen, sozialen, gesundheitlichen und dienstleistenden Bereichen stark präsent ist.“

Er fügte hinzu: „Israel hat das Abkommen verletzt und droht weiterhin. Wir sehen dies als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA. Die USA haben mit der Garantie von Hochstein zugesagt, die Umsetzung des Abkommens durch Israel zu verfolgen, aber dann einen Vertreter geschickt, dessen Ziel es sich herausstellte, eine Krise im Libanon zu schaffen. Die USA zerstören unser Land, anstatt zu helfen, um Israel zu helfen.“

Scheich Naim Qassem sagte: „Barak kam mit Drohungen und Einschüchterungen, dass er den Libanon an Syrien angliedern und von der Karte streichen würde, doch er war schockiert über die geeinte, nationale und widerstandsfähige Haltung der Libanesen. Er glaubte, durch Druck auf die drei Präsidenten Unruhe stiften zu können, wusste aber nicht, dass sie sich der Besonderheit des Libanon bewusst sind. Die USA wollen den Libanon zu einem Instrument des Nahost-Projekts machen und seine Macht zerstören.“

Er fuhr fort: „Die Sicherheit im Norden der besetzten Gebiete ist seit acht Monaten gewährleistet, aber im Libanon noch nicht. Israel bleibt weiterhin an den fünf Grenzpunkten, um unter dem Schutz der USA an die Waffen der Hisbollah zu gelangen. Ihr Ziel ist es, den Libanon militärisch zu entwaffnen und später durch die Entwicklung dieser Gebiete Siedlungen zu errichten und sich in die Innenpolitik einzumischen. Genau das ist in Syrien geschehen.“

Der Generalsekretär der Hisbollah sagte zur Lage im Libanon: „Wir stehen vor einer existenziellen Bedrohung, nicht nur für den Widerstand, sondern für den gesamten Libanon, alle seine Konfessionen und sein Volk. Die Gefahr geht von Israel, ISIS und den USA aus. Sie wollen nicht nur die Waffen des Widerstands erbeuten, sondern auch den Boden des Libanon besetzen. Warum verhindern sie die Rückkehr der Menschen in die Grenzdörfer?“

Er sagte in festem Ton: „Wir werden den Libanon nicht an Israel verkaufen. Bei Gott, selbst wenn die ganze Welt sich gegen uns verbündet und selbst wenn wir alle getötet werden, kann Israel uns niemals besiegen oder den Libanon gefangen nehmen. Unsere Waffe dient dem Widerstand gegen Israel und hat nichts mit internen Angelegenheiten des Libanon zu tun. Diese Waffe ist die Stärke des Libanon. Jeder, der die Übergabe der Waffen fordert, möchte sie in Wirklichkeit Israel übergeben.“

Er sagte: „Wir sind ein Volk der Ehre und Würde, wir glauben an die Lehren von Imam Hussein (Friede sei mit ihm), der sagte: ‚Wie weit ist Demütigung von uns entfernt.‘ Wir verteidigen uns, auch wenn es zum Märtyrertod führt. Die Besatzung wird nicht bleiben. Wir sind hier, weil das Recht auf unserer Seite ist.“

Scheich Naim Qassem fügte hinzu: „Die libanesische Regierung muss ihre Aufgaben erfüllen; sowohl die Aggression stoppen als auch den Wiederaufbau. Wenn die USA externe Hilfe blockieren, muss die Regierung andere Lösungen finden. Der Wiederaufbau ist auch für die Wirtschaft des Landes von Vorteil.“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon sagte über den Märtyrer Sayyid Fouad Shukr: „Sayyid Mohsen stammte aus der Bekaa und war einer der ersten Militärkommandeure der Hisbollah. Er war der Anführer einer Gruppe, die als die Zehn des Versprechens bekannt war; alle wurden Märtyrer. Er hatte Imam Khomeini und später Imam Khamenei die Treue geschworen. Er nahm an großen Operationen im Südlibanon, in Bosnien und im Krieg von 2006 teil. Er war verantwortlich für die Marine- und Märtyrer-Einheiten der Hisbollah und einer der Hauptplaner der berühmten Geiselnahmeoperation. Auch an der Operation Al-Aqsa-Sturm hatte er eine aktive Rolle. Er war ein Mann des Glaubens, der Standhaftigkeit, der Bescheidenheit und des kreativen Denkens. Wir sprechen seiner Familie und allen seinen Liebhabern unser Beileid aus.“ Abschließend erwähnte er den Märtyrertod des Leiters des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, und fügte hinzu: „Dieser Märtyrertod ist eine Fortsetzung des Weges des palästinensischen Widerstands, der heute ganz oben auf der Weltagenda steht. Wir sind Zeugen der Tötung von Kindern und Frauen in Gaza angesichts der amerikanisch-zionistischen Verbrechen, und internationale Organisationen geben nur Erklärungen ab. Es müssen Garantien gegeben werden, um diese Verbrechen zu stoppen.“ Er lobte den inhaftierten Kämpfer George Abdullah und bemerkte: „Er ist ein Beispiel für Widerstand, der stolz 41 Jahre im Gefängnis verbrachte. Der Widerstand gehört allen Menschen und Konfessionen, und wir sind alle vereint für die Befreiung Palästinas.“