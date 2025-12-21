Al-Nujaba-Bewegung beharrt auf Fortsetzung des Widerstands gegen die USA

Laut ABNA unter Berufung auf Shafaq News erklärte Abd al-Qader al-Karbalai, der militärische Stellvertreter von Al-Nujaba, dass die anhaltende US-Militärpräsenz eine klare Verletzung der Souveränität des Irak darstelle. Er lehnte jegliche Verzögerung beim Abzug ausländischer Truppen ab.

In einer Erklärung auf der Plattform X hieß es, Washington mische sich weiterhin in die inneren Angelegenheiten des Irak ein, unter anderem durch die Unterstützung bewaffneter Gruppen zur Destabilisierung des Landes. Während Gruppen wie Asa'ib Ahl al-Haq sich bereit erklärten, Waffen nur unter staatliche Kontrolle zu stellen, lehnten die Kata'ib Hisbollah eine Entwaffnung ab, solange keine vollständige Souveränität erreicht sei.