Laut der Nachrichtenagentur TASS bewertete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Aussagen von Wolodymyr Selenskyj über die Abhaltung von Wahlen als widersprüchlich. Peskow sagte: „Selenskyj sagt, er werde nicht zulassen, dass Putin sich in die Wahlen einmischt, bittet aber gleichzeitig die Amerikaner um Hilfe bei deren Durchführung.“

Er fügte hinzu, dies bedeute, dass Selenskyj nichts gegen eine US-Einmischung habe, aber gegen eine russische sei, was ein Zeichen von Orientierungslosigkeit sei. Selenskyjs Amtszeit endete am 20. Mai 2024, doch Kiew lehnt Wahlen unter Berufung auf das Kriegsrecht ab. Putin betonte kürzlich, dass Millionen von Ukrainern in Russland wahlberechtigt sein sollten.