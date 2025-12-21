  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Europa

Kreml reagiert auf Selenskyjs Äußerungen gegen Putin

21 Dezember 2025 - 10:25
News ID: 1764251
Source: ABNA
Kreml reagiert auf Selenskyjs Äußerungen gegen Putin

Der Sprecher des russischen Präsidialamtes (Kreml) bezeichnete die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten gegen Putin als Ergebnis seiner Verwirrung.

Laut der Nachrichtenagentur TASS bewertete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Aussagen von Wolodymyr Selenskyj über die Abhaltung von Wahlen als widersprüchlich. Peskow sagte: „Selenskyj sagt, er werde nicht zulassen, dass Putin sich in die Wahlen einmischt, bittet aber gleichzeitig die Amerikaner um Hilfe bei deren Durchführung.“

Er fügte hinzu, dies bedeute, dass Selenskyj nichts gegen eine US-Einmischung habe, aber gegen eine russische sei, was ein Zeichen von Orientierungslosigkeit sei. Selenskyjs Amtszeit endete am 20. Mai 2024, doch Kiew lehnt Wahlen unter Berufung auf das Kriegsrecht ab. Putin betonte kürzlich, dass Millionen von Ukrainern in Russland wahlberechtigt sein sollten.

Your Comment

You are replying to: .
captcha