Venezolanischer Verteidigungsminister: Wir kämpfen gegen Lügen, Verleumdung und die militärische Bedrohung durch die USA

21 Dezember 2025 - 10:25
News ID: 1764250
Source: ABNA
Der venezolanische Verteidigungsminister erklärte als Reaktion auf die Drohungen von US-Beamten und die Aktivitäten Washingtons, dass sein Land gegen eine militärische Bedrohung kämpfe.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen betonte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López: „Wir befinden uns in einem umfassenden Kampf gegen Lügen, Verleumdung, Realitätsverzerrung, Einmischung, militärische Drohungen und psychologische Kriegsführung.“

In diesem Zusammenhang berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen US-Beamten, dass das Weiße Haus versucht, die Beschlagnahmung eines Öltankers vor der venezolanischen Küste als rechtliche Maßnahme und nicht als Kriegshandlung darzustellen. Der Beamte fügte hinzu, dass Einheiten der US-Marine die Küstenwache bei der Operation unterstützt hätten, um die Aktion rechtlich zu rechtfertigen.

