Türkei: Israel erschwert den Übergang zur zweiten Phase des Waffenstillstands

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Außenminister Hakan Fidan über die Gespräche in Miami (USA): „Wir haben betont, dass die Verletzungen durch Israel den Übergang zur zweiten Phase erschweren.“

Er fügte hinzu, dass die Verwaltung des Gazastreifens in den Händen seiner Bewohner liegen müsse, das Gebiet nicht geteilt werden dürfe und Investitionen der Bevölkerung zugutekommen sollten. Fidan erwähnte zudem, dass in Miami vielversprechende Verständigungen erzielt wurden und die Notwendigkeit eines Zeitplans für die Übergabe der Verwaltung an ein Technokraten-Komitee erörtert wurde.