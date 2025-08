Omanischer Mufti lobt den Mut der Jemeniten: Sie haben die Mythen zerbrochen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) würdigte Scheich Ahmad bin Hamad al-Khalili, der Mufti des Sultanats Oman, in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X die jemenitischen Helden und nannte sie unvergleichliche Helden, die jeden Mythos zerschlagen haben.

Er schrieb: „Wir ehren die mutigen und herausragenden Helden des Jemen, die jeden Mythos zerbrochen und alle Feinde zum Rückzug gezwungen haben. Sie verfolgen immer noch die feindlichen Schiffe, wo immer sie sich befinden.“

Der Mufti von Oman fügte hinzu: „Bravo diesen Löwenmännern, deren Territorium niemand zu betreten wagt. Möge Allah ihre Standhaftigkeit, Stabilität, Kraft und Kühnheit mehren, ihre Schwierigkeiten lösen und ihnen einen glänzenden Sieg schenken.“

Scheich al-Khalili betonte abschließend: „Und Allah ist über alle Dinge mächtig. Er ehrt, wen Er will, und erniedrigt, wen Er will. Das Gute ist in Seiner Hand, und Er hat Macht über alles. Die Herrschaft und das Lob gehören allein Ihm. Wir bitten Allah, dass Er bald, durch ihre Hände und die Hände anderer heldenhafter Kämpfer, den glänzenden Sieg verwirklicht.“