Sardar Naeini: Der Feind kennt die Hauptkomponenten der iranischen Macht nicht

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) betonte Brigadegeneral Ali Mohammad Naeini in seiner Rede bei der Gedenkfeier für den Märtyrer-Wächter Ramazanali Choobdari und die Märtyrer der iranischen Macht: „Das zionistische Regime begann den jüngsten Krieg mit seiner ‚selbstkonstruierten Erzählung vom schwachen Iran‘ mit einem militärischen Angriff.“ Er fügte hinzu: „Dieser 12-tägige aufgezwungene Krieg des zionistischen Regimes und der USA war ein Krieg des Iran allein gegen die gesamte NATO.“

Er wies darauf hin: „Heute befinden wir uns in einer Situation, in der die Wahrnehmungs- und psychologische Operation des Feindes einen ernsthaften Teil des hybriden Krieges darstellt. In diesem Krieg spielen Medien, Schriftsteller und kulturelle und mediale Werke die entscheidende Rolle. Dieser Krieg wird in verschiedenen Formen und medialen Formaten geführt. In diesem Krieg brauchen wir eine offensive Aufstellung. Unsere heutige Aufstellung entspricht nicht dem Wahrnehmungskrieg. In diesem jüngsten Militärkrieg erlitt der Feind eine vollständige Niederlage, aber er setzt den Krieg in der Narrativbildung fort. Heute sind es Einstellungen und Überzeugungen, die die Grundlage für die Gestaltung des sozialen Lebens der Menschen bilden.“

Naeini betonte: „Heute ist derjenige erfolgreicher, der das Bild besser gestaltet und die Realität besser darstellt. Die Schaffung von Denkweisen ist das wichtigste Machtelement einer Gesellschaft. Die Zerstörung der mentalen Persönlichkeit einer Gesellschaft und der Identität einer Nation ist die gefährlichste Bedrohung, der eine Gesellschaft gegenübersteht.“

Der stellvertretende Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarden sagte: „Ein großer Teil des 12-Tage-Krieges war ein Medienkrieg, eine psychologische und wahrnehmungsmäßige Operation. Wir waren im jüngsten Krieg bei den Medienoperationen weitgehend erfolgreich. Wären die Medien nicht erfolgreich gewesen, hätten sie die nationalen Medien und Journalisten nicht ins Visier genommen. Der Feind zielte im jüngsten Krieg auf die Machtkomponenten ab, die wissenschaftliche Zentren und Wissenschaftler waren, militärische Kommandeure und operative Stützpunkte waren, Informations- und Sicherheitszentren waren, und die Medien, die das Zentrum der Berichterstattung waren.“

Er fügte hinzu: „Alle Kriege beginnen mit einem Vorwand, aber das Ziel des Krieges ist etwas anderes als das, was gesagt wird. Das Herrschaftssystem kann eine unabhängige und einflussreiche Regionalmacht nicht akzeptieren. Die Islamische Republik hat die Machtgleichungen und die Regierungsweise geändert. Vor dem Krieg sagten sie offen: Unser Ziel ist die Kapitulation Irans. Der Führer sagte: Das Problem der USA und des zionistischen Regimes mit Iran ist ein starkes Iran, ein mächtiges Volks-Iran. Das zionistische Regime begann den jüngsten Krieg mit seiner ‚selbstkonstruierten Erzählung vom schwachen Iran‘ mit einem militärischen Angriff. Dieser 12-tägige aufgezwungene Krieg des zionistischen Regimes und der USA war ein Krieg des Iran allein gegen die gesamte NATO.“

Er sagte: „Dieser Krieg zeigte, dass die militärische Option zur Verhaltensänderung und Kapitulation nicht nur unwirksam ist, sondern die Menschen auch geeinter macht. Dieser Krieg brachte viele Errungenschaften, die Annahme eines schwachen Irans verblasste, die Wahrnehmung der iranischen Verteidigungskraft änderte sich, es wurde klar, dass ein Angriff auf den Iran kostspielig ist, es wurde klar, dass der Feind die Hauptkomponenten der iranischen Macht nicht kennt.“

Der Sprecher der Revolutionsgarden erinnerte: „Durch die Ermordung von Kommandeuren wurde eine entschlossene und vernichtende Antwort gegeben. Raketen- und Drohnenangriffe fügten dem Regime schwere Schäden zu. Der Feind scheiterte vollständig an den Zielen, die er offen erklärt hatte. Der Mythos der Unbesiegbarkeit der feindlichen Verteidigung wurde gebrochen. Iranische Raketen machten das gesamte besetzte Gebiet unsicher. Durch die kreative Planung der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden zur Durchführung ununterbrochener Wellen von Raketenoperationen erlebte der Feind ständig Alarmsirenen, Bunker und Flucht. Schließlich, mit dem Zusammenbruch der Widerstandsfähigkeit und der Verzweiflung des Feindes, kapitulierte er und forderte eine Beendigung der Kämpfe.“

Er erklärte, dass „dieser Krieg viele verborgene Dimensionen hat, die sich, wie der Führer sagte, allmählich offenbaren werden“, und fuhr fort: „Auch über die Heilige Verteidigung wurde gesagt, dass 80 Jahre nötig sein werden, um ihre Schätze zu enthüllen. Die Erzählung des Krieges nach dem Krieg ist noch wichtiger. Die Festigung des Sieges und die Bestätigung der Siegeserzählung sind heute wichtiger als zur Kriegszeit. Wir haben auch ein paar Worte an die Amerikaner und die Führer des terroristischen zionistischen Regimes.“

Er fügte hinzu: „Uns ist völlig klar, dass die jüngsten Äußerungen der Führer des zionistischen Regimes eine Fortsetzung der Angst vor der nationalen Solidarität Irans und der Macht der iranischen Raketen sind. Irans Antworten im 12-Tage-Krieg hatten das Leben im kleinen besetzten Gebiet gestört, die Atemzüge des Regimes waren schwer gezählt.“

Der stellvertretende Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarden sagte: „Wir sind uns der abnormalen Bedingungen, des psychologischen Drucks und des Ausmaßes der Widerstandsfähigkeit innerhalb Israels sehr wohl bewusst. Internationale Beobachter und die öffentliche Meinung der Welt sowie amerikanische Gleichgesinnte haben Ihre Niederlage in einem kostspieligen und ergebnislosen Krieg erzählt. Der Feind sollte wissen, dass wir, wenn er es wagt, erneut in die Sicherheit Irans einzugreifen und einen Fehler macht, ihnen den Atem in den besetzten Gebieten abschneiden werden.“

Er fügte hinzu: „Trump konnte die öffentliche Meinung immer noch nicht für die Schäden der Beteiligung mit Israel am Angriff auf Iran rechtfertigen. Sie sollten zuerst die Trümmer vom Al-Udeid-Stützpunkt räumen, sehen, was Ihnen zugestoßen ist, und dann prahlen und drohen. Das Regime, das aus völliger Verzweiflung angesichts der vernichtenden Raketenschläge Irans über mehrere Vermittler um eine Beendigung der Kämpfe bat, droht nun dreist mit einem neuen Angriff. Das zionistische Regime sollte wissen, dass, wenn es einen neuen Angriff auf das mächtige Volks-Iran beginnt, die Initiative zur Beendigung der Kämpfe bei uns liegt.“

Er betonte: „Wir werden nicht zulassen, dass die Alarmsirenen in den besetzten Gebieten verstummen, damit Sie die Möglichkeit haben, aus den Bunkern zu kommen. Sie werden Flucht und Vertreibung mehr als im 12-Tage-Krieg erleben. Die Führer des zionistischen Regimes erlebten die schnelle und überraschende Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe wenige Stunden nach dem Angriff und am ersten Kriegstag. Der Feind sollte wissen: Wenn die Aggression sich wiederholt, kann sich die Geografie der Antwort und das Schlachtfeld ändern, die Reaktionen werden zerstörerischer.“

Der Sprecher der Revolutionsgarden gedachte im ersten Teil seiner Rede auch der hohen Seele aller Märtyrer des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges des zionistischen Regimes und der USA, der Kommandeure, Wissenschaftler und Märtyrer und erklärte: „Märtyrer werden von ihrem Herrn ernährt. Sie geben der Gesellschaft Leben, Ehre und Macht. Märtyrer sind Beobachter, Anwesende und Zeugen. Die Persönlichkeit des Märtyrers, die Ideale und Träume des Märtyrers fließen im Herzen der Gesellschaft. Die Märtyrer der Macht haben die Macht und Ehre Irans der Welt gezeigt. Sie haben alle Pläne und Berechnungen des zionistischen und amerikanischen Feindes im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg zunichte gemacht.“

Er erklärte, dass „dieser Krieg viele verborgene Dimensionen hat, die sich, wie der Führer sagte, allmählich offenbaren werden“, und fuhr fort: „Auch über die Heilige Verteidigung wurde gesagt, dass 80 Jahre nötig sein werden, um ihre Schätze zu enthüllen. Die Erzählung des Krieges nach dem Krieg ist noch wichtiger. Die Festigung des Sieges und die Bestätigung der Siegeserzählung sind heute wichtiger als zur Kriegszeit. Die Märtyrer der Macht gingen mutig in den intensiv geführten hybriden Krieg, sie fürchteten nichts, sie verbreiteten Angst und Schrecken im großen feindlichen Lager, bis der Feind verzweifelte, die Niederlage akzeptierte und über Vermittler einen Waffenstillstand forderte.“ Er fügte hinzu: „Märtyrer werden vielleicht zu Lebzeiten nicht erkannt, aber nach dem Märtyrertod werden die Manifestationen ihres Lebens offenbart. Die Familien der Märtyrer, die sich nach dem Vorbild der Märtyrer von Kerbela standhaft und widerstandsfähig zeigten, brachten dem iranischen Volk Ehre, Stolz und Ansehen. Als der Feind mit all seinen Gütern, Werkzeugen und Mitteln auf das Schlachtfeld kam, waren diese Märtyrer auf dem Feld und standen fest. Diese Märtyrer übermittelten in diesem Krieg durch ihr Opfer, ihren Mut und ihre Tapferkeit die Botschaft der iranischen Macht an die Welt. Sie jagten dem Feind Angst ein, einem Feind, der mit der Illusion des Sieges gekommen war, sie zerschlugen seine Berechnungen.“

Naeini bemerkte: „Märtyrer und Märtyrerfamilien sind von Gott Auserwählte. Das Märtyrertum ist eine göttliche Wahl. Märtyrer erreichen vor ihrem Märtyrertum einen Grad, auf dem sie Gnade empfangen. Vor dem Märtyrertum und in dieser Welt sind ihre Handlungen berechnet. Sie tun nichts, was Gott nicht gefällt. Alle ihre Bewegungen haben einen göttlichen Charakter, und in ihrem Verhalten gibt es keinen Platz für Leidenschaften. Ein Märtyrer lebt vor seinem Märtyrertum wie ein Märtyrer. Sie sind für uns Zeichen der Würde, des Beweises und des guten Lebens.“

Er erinnerte: „Märtyrer Salamis sagte auf den Märtyrerkongressen: Die Opferbereitschaft der Familien der Märtyrer ist größer als die der Märtyrer selbst. Wenn ein Mudschahed Märtyrer wird, erreicht er seinen Wunsch und sein Ziel. Aber derjenige, dessen Geliebter Märtyrer wird, opfert seinen Wunsch, und das ist das größte Opfer. Auch diejenigen, die Märtyrer und Mudschahedin auf dem Weg Allahs ehren, erzählen von Dschihad und Märtyrertum, veranstalten Kongresse und Gedenkfeiern, und vermitteln der Welt die Opfer und die Stimme der Unterdrückung des Volkes von Gaza.“

Er betonte: „Sie halten den Diskurs des Widerstands am Leben. Ihre Belohnung ist nicht geringer als die der Märtyrer. Märtyrer Choobdari war ein Erzähler des Dschihad und des Märtyrertums, heute müssen wir über ihn selbst erzählen. Er war ein angesehener Erzähler, er war mit dem Volk und aus dem Volk, seine Mission war die Aufklärung. Der Feind weiß nicht, dass, wenn einer unserer tapferen Kommandeure der Kulturfront den Märtyrertod stirbt, seine Söhne und Kameraden seinen Weg noch stärker fortsetzen werden. Das erste Zusammentreffen des 12-jährigen Sohnes des Märtyrers Choobdari und seine Aufnahme im Haus war so ermutigend und entschlossen, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass der Vater nicht lebte. Diese in der iranischen Gesellschaft geformte Identität kann der Feind mit seinen materiellen Berechnungsmethoden nicht verstehen.“

Der stellvertretende Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarden wies darauf hin: „Märtyrer Choobdari; da er ein Erzähler des Dschihad und des Märtyrertums im Feld des Medienkrieges war, war seine Arbeit eine Fortsetzung des Feldes des Dschihad und des Märtyrertums. In gewisser Weise war Märtyrer Choobdari vor seinem Märtyrertod ein Märtyrer. Märtyrer Choobdari war wie andere Märtyrer auf dem Weg Allahs standhaft, er bewegte sich mit Kraft, er schwankte nie im Medienkampf. Die Größe von Märtyrer Choobdari bestand darin, dass er, als er das Feld betrat, das Gelände gut verstand und sich nie hilflos oder schwach fühlte oder seine Stärken vernachlässigte.“