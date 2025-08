Fox News: Vom Sprachrohr der Rechten zum Megafon der Trump-Regierung

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – nimmt Fox News, gegründet von Rupert Murdoch im Jahr 1996, eine besondere Stellung in der amerikanischen Medienlandschaft ein, insbesondere unter denen, die konservative ideologische Ansichten vertreten. Während Demokraten verschiedene Nachrichtenquellen nutzen, erreicht keine von ihnen in Bezug auf Einfluss und Attraktivität für Republikaner das Niveau von Fox News.

Darüber hinaus haben mehr als 10 ehemalige Mitarbeiter dieses Senders wichtige Positionen in der Regierung von Donald Trump innegehabt. Im Folgenden werden wir 6 Schlüsselpunkte über Fox News und seine Zuschauer anhand von Umfragedaten des „Pew Research Center“ beleuchten:

1. Zuschauerzahlen und Ausmaß des öffentlichen Vertrauens

Basierend auf einer Umfrage vom März 2025 verfolgen etwa 38 % der Amerikaner regelmäßig die Nachrichten von Fox News; ein ähnlicher Prozentsatz wie bei den Sendern ABC (36 %) und NBC (35 %). 37 % der amerikanischen Erwachsenen vertrauen Fox News, während 42 % ihm misstrauen; dies ist der höchste Grad an Misstrauen unter den 30 untersuchten Nachrichtenquellen.

2. Unterschiede in den Ansichten von Republikanern und Demokraten

Republikaner vertrauen Fox News mehr (56 %), während Demokraten das größte Misstrauen gegenüber dem Sender zeigen (64 %). Dennoch verfolgen 18 % der Demokraten weiterhin die Nachrichten dieses Senders; ein Prozentsatz, der dem der Washington Post-Zuschauer unter ihnen entspricht.

3. Ideologische Position der Zuschauer

Die durchschnittliche politische Ausrichtung der Fox News-Zuschauer tendiert zum rechten Ende des politischen Spektrums der USA, aber nicht so stark wie bei den Zuschauern von Medien wie Breitbart oder Newsmax.

4. Alter und Altersgruppen der Zuschauer

Ältere Menschen vertrauen Fox News mehr als andere. 47 % der über 65-Jährigen und 45 % der Altersgruppe von 50 bis 64 Jahren sind regelmäßige Zuschauer dieses Senders. Nur 28 % der unter 30-Jährigen verfolgen diesen Sender regelmäßig. 76 % der Republikaner über 65 Jahre vertrauen Fox News, während dieser Wert bei Parteimitgliedern unter 30 Jahren auf 41 % sinkt.

5. Rolle von Fox News bei den Wahlen 2024

Vor den Präsidentschaftswahlen 2024 bezeichnete die Hälfte der Amerikaner Fox News als eine ihrer Haupt- oder Nebenquellen für politische Nachrichten. Republikaner wählten diesen Sender mehr als doppelt so häufig als Nachrichtenquelle wie Demokraten (69 % gegenüber 32 %).

6. Beliebteste Quelle für politische Nachrichten im Jahr 2024

Fox News wurde mit 13 % häufiger als jede andere Medienquelle als Hauptquelle für politische Nachrichten im Jahr 2024 genannt. Dahinter folgen CNN mit 10 %, lokale Fernsehsender mit 6 % und ABC mit 5 %. Erwachsene über 65 Jahre gaben Fox News häufiger als jede andere Altersgruppe als ihre Hauptquelle an (22 % gegenüber nur 5 % der unter 30-Jährigen).

