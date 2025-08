Verhaftung eines muslimischen Geistlichen in Ohio und weit verbreitete Proteste seiner Anhänger

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – wurde Ayman Suleiman, ein muslimischer Geistlicher ägyptischer Herkunft und Bewohner des US-Bundesstaates Ohio, nach einem Besuch bei der Einwanderungsbehörde zur Klärung seines rechtlichen Status festgenommen. Die US-Einwanderungsbehörden behaupten, Suleiman sei nicht mehr berechtigt, Asyl zu erhalten, da er zuvor Mitglied einer religiösen Organisation in Ägypten gewesen sei, die ihrer Meinung nach mit Terrorismus in Verbindung stehe.

Suleiman, der während der ägyptischen Revolution als Journalist tätig war, wanderte 2014 in die USA aus und erhielt 2018 Asyl. Bis zu seiner Verhaftung war er als Geistlicher im Cincinnati Children’s Hospital tätig.

Die Verhaftung des Geistlichen hat weitreichende lokale und nationale Reaktionen hervorgerufen. Aus Protest gegen diese Maßnahme versammelte sich eine Gruppe seiner Anhänger auf der Roebling Bridge zwischen Cincinnati und Covington. Die Polizei griff ein, verhaftete 13 Personen, darunter zwei Journalisten, und beschuldigte sie der Störung der öffentlichen Ordnung und der Behinderung von Rettungsdiensten.

Derzeit hat ein Bundesgericht die Verlegung Suleimans aus Ohio untersagt, und eine Anhörung zu seinem Antrag auf Kaution wird in Kürze stattfinden. Seine Anwälte betonen, dass sein Leben bei einer Rückkehr nach Ägypten ernsthaft in Gefahr wäre.