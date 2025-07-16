Raketenangriff der Al-Qassam-Brigaden auf Stellungen des zionistischen Regimes

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna gaben die Al-Qassam-Brigaden bekannt: Widerstandskräfte haben feindliche zionistische Stellungen im Gazastreifen mit zwei ballistischen Raketen angegriffen.

Dieser Angriff erfolgte mit zwei „Al-Yasin 105“-Raketen nördlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Bei diesem Angriff wurde ein israelischer gepanzerter Mannschaftstransporter vom Typ „Namer“ in der Nähe der Al-Katiba-Moschee im Gebiet Al-Satra West von einer Rakete getroffen.

Widerstandsgruppen in Gaza greifen israelische Besatzungstruppen und ihre Logistikkonvois an verschiedenen Fronten an.

Gestern veröffentlichte die Al-Quds-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, eine Erklärung, in der sie Details mehrerer erfolgreicher gemeinsamer Operationen mit ihren Kameraden in den Al-Qassam-Brigaden der Hamas gegen militärische Ziele des zionistischen Regimes im Osten des Gazastreifens darlegte.