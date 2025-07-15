Hafenarbeiter in Griechenland verhindern Warentransport an zionistisches Regime

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) verhinderten Hafenarbeiter im griechischen Hafen Piräus am Montag die Entladung einer Ladung Militärstahl, die für die besetzten Gebiete bestimmt war.

Bei einer Versammlung an den Docks 2 und 3 des Hafens erklärten die Gewerkschaftsmitglieder, denen sich propalästinensische Aktivisten, linksgerichtete Gruppen und Abgeordnete der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) angeschlossen hatten, dass sie nicht zulassen würden, dass dieser Hafen zu einer Basis für die Unterstützung des Massakers an Palästinensern durch das zionistische Regime werde.

Markos Bekris, der Vorsitzende der Gewerkschaft der griechischen Hafenarbeiter, sagte: „Wir werden nicht zulassen, dass dieser Hafen zu einer Basis für Amerika, die NATO oder die Europäische Union wird. Unser Ziel ist es, die Entladung der Fracht in der Praxis zu verhindern und den Transport dieser tödlichen Ladung nach Israel zu unterbinden. Wir werden unsere Hände nicht mit Blut beflecken, wir werden keine Komplizen und gleichzeitig keine Ziele der Rache werden.“